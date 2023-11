13.11.2023 h 16:24 commenti

Le Bcc della Piana al fianco di privati e aziende colpite dall'alluvione

Banca Alta Toscana, ChiantiBanca, Banco Fiorentino concederanno moratorie e sospensioni sui mutui e hanno approntato plafond dedicati per la concessione di finanziamenti agevolati per il superamento dell’emergenza

Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni dell’area toscana colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi - che hanno causato danni ingentissimi al tessuto sociale e produttivo locale - le Bcc Associate a Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo con competenza nelle zone maggiormente danneggiate (Banca Alta Toscana, ChiantiBanca, Banco Fiorentino) hanno predisposto una serie di iniziative a sostegno di famiglie e imprese.

Le tre Bcc concederanno moratorie e sospensioni sui mutui e hanno approntato plafond dedicati per la concessione di finanziamenti agevolati con preammortamento per consentire di affrontare le spese per il superamento dell’emergenza. Sono stati definiti iter rapidi e semplificati e alle richieste sarà attribuita massima priorità nell’esame della pratica.

In particolare Banca Alta Toscana ha definito un pacchetto di interventi a beneficio di soci, famiglie e imprese per la concessione di crediti a tasso agevolato. Un plafond di 30 milioni di euro, al quale si può accedere con un iter semplificato e veloce, è stato messo a disposizione per il ripristino di case, aziende, auto. Banco Fiorentino interviene invece con le risorse che saranno necessarie per sostenere le necessità delle famiglie e imprese colpite dall’alluvione, attraverso finanziamenti a tasso agevolato, con un iter semplificato per l’accesso al credito e la sospensione dei mutui. ChiantiBanca, infine, è vicina ai territori e alle comunità colpite dall’alluvione stanziando 50 milioni di euro di plafond a favore di famiglie e imprese: attraverso una procedura rapida e semplificata e la priorità nell’esame delle pratiche, sostiene soci e clienti con finanziamenti agevolati con preammortamento, moratorie e sospensione di mutui.

Per maggiori informazioni si può far riferimento ai siti internet delle tre Bcc o direttamente alle rispettive filiali.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata aperta una raccolta fondi nazionale sulla quale far confluire le risorse che potranno essere raccolte da soci, clienti, dipendenti del sistema delle Bcc, Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane, con l’apertura di un apposito conto corrente n. 32017 presso Bcc Iccrea Banca, intestato alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Causale: Emergenza alluvione toscana 2023. IBAN: IT27G0800003200000080032017