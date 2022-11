10.11.2022 h 16:14 commenti

Le aziende del distretto in cerca di dipendenti, ne servono duemila entro la fine dell'anno

Non solo operai specializzati, ma anche magazzinieri. Nel secondo trimestre del' anno crescono gli assunti. Al via la sesta edizione di "E' di moda il mio futuro" che, quest'anno, si rivolge anche ai disoccupati e gli inoccupati

Entro la fine dell' anno il settore tessile richiede duemila addetti, intanto la cassa integrazione, rispetto al primo semestre del 2021, si è ridotta del 90% segno che gli ordini sono arrivati.

Nel secondo trimestre del 2022, dati Irpet, nell'industria tessile abbigliamento l'occupazione è cresciuta di 3,6% rispetto al 2021 e del 1,2% rispetto 2019, inoltre il 19,2% dei contratti sono a tempo indeterminato.

Un quadro che conferma, nonostante la crisi energetica, il consolidamento del settore moda nel distretto pratese, che però deve continuare a fare i conti con la mancanza di addetti, nonostante la crescita di iscrizione alla specializzazione del tessile all'istituto Buzzi. Risultato in parte dovuto all'iniziativa "E' di moda il mio futuro", sostenuta da Confindustria Toscana Nord, con il patrocinio di Regione Provincia e Comune di Prato, pensata per orientare e far conoscere alle nuove generazioni le opportunità che il distretto tessile offre. La sesta edizione, oltre a rivolgersi agli studenti di terza media e delle superiori, per la prima volta, coinvolge anche gli inoccupati e i disoccupati. "Il lavoro fatto in questi anni - ha spiegato Maurizio Sarti presidente di Sistema Moda Ctn - sicuramente sta portando un nuovo interesse nei confronti dell' industria tessile, tuttavia mancano addetti, non solo specializzati, ma anche magazzinieri".

Il primo appuntamento con "E' di moda il mio futuro" è fissato per il 17 novembre con le visite in azienda per trecento studenti del secondo anno delle superiori, duecento sono iscritti al Buzzi, che dovranno scegliere l'indirizzo di specializzazione. Le attività proseguono poi da dicembre a febbraio per i ragazzi del triennio con incontri al Museo del Tessuto. A marzo saranno nuovamente coinvolti gli studenti delle medie con il concorso "Colora la moda", i vincitori saranno premiati a maggio, come quelli delle superiori che parteciperanno a Tessuti e filati, all' origine della moda che prevede la progettazione di prodotti tessili e la loro realizzazione nelle aziende.

"Le novità più consistenti riguardano proprio i concorsi, che nel tempo si sono rivelati strumenti importanti di coinvolgimento diretto dei giovani - spiega Roberta Pecci, che coordina il gruppo di lavoro della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord su offerta formativa, fabbisogni di professionalità e orientamento -. Il lavoro creativo dei ragazzi sarà preceduto e accompagnato da momenti di formazione e approfondimento che coinvolgeranno il Museo del tessuto, da sempre nostro partner nel progetto, e le aziende stesse. Rimangono fissi gli appuntamenti delle visite aziendali e degli incontri di orientamento per le scelte post-diploma; sarà replicato anche l'evento dedicato alle persone adulte inoccupate e disoccupate per presentare le opportunità di lavoro e di formazione per il settore moda."

In media per ogni edizione di "E' di moda il mio futuro", vengono coinvolti un migliaio di studenti: "Il tessile - ha spiegato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri - negli ultimi anni è ritornato ad essere un settore in cui investire, dove ci sono prospettive occupazionali, ma anche opportunità per il territorio, dove Prato giocherà un ruolo primario".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus