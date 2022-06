30.06.2022 h 15:09 commenti

Le associazioni cinesi incontrano i carabinieri: più collaborazione per aumentare la sicurezza

Una delegazione, guidata dai consiglieri comunale Marco Wong e Teresa Lin, ricevuta al Comando provinciale dopo l'ultima indagine che ha portato ad un arresto e a tre denunce per le rapine messe a segno negli ultimi due mesi. Associazioni disponibili ad un dialogo costruttivo per dare tutela alla comunità

E' la collaborazione con le forze dell'ordine l'elemento chiave per garantire più sicurezza ai cinesi che troppo spesso sono bersaglio di furti, scippi, rapine e aggressioni. Oggi, giovedì 30 giugno, ad appena 48 ore dall'arresto di un nigeriano e dalla denuncia di altri tre, tutti accusati di aver portato a termine almeno dieci rapine negli ultimi due mesi, il comando provinciale dei carabinieri di Prato ha aperto le porte ad una delegazione di imprenditori e giovani cinesi guidata dai consiglieri comunali Marco Wong e Teresa Lin. Ad accogliere il gruppo sono stati il tenente colonnello Sergio Turini, comandante della Compagnia, e il luogotenente Davide Murru, comandante della Stazione. Un incontro che, al di là dei ringraziamenti e della gratitudine per l'indagine, è servito a stabilire un contatto diretto, l'inizio di una collaborazione, l'avvio di un dialogo che ha un fine comune: tutelare la comunità cinese e assicurare alla giustizia i responsabili dei reati che la comunità subisce. “Non ci sono cittadini di serie A e di serie B – hanno detto i carabinieri – ma solo cittadini ai quali garantire giustizia se diventano vittime di reati”.Le diverse associazioni che hanno partecipato all'incontro si sono dette disponibili a collaborare concretamente anche garantendo, se necessario, interpreti e mediatori per agevolare i connazionali che qualche volta, frenati dalla barriera linguistica, non denunciano. Uno scoglio che il comando provinciale ha già cercato di superare con la presenza di due carabinieri che hanno imparato il cinese. Durante l'incontro si è parlato anche di riunioni periodiche per fare il punto sulla sicurezza dei cinesi: la delegazione ha mostrato grande interesse a stringere il rapporto con chi ha gli strumenti per tutelare la comunità. “Siamo a disposizione – ancora i carabinieri – siamo qui anche per voi e vogliamo che questo messaggio arrivi forte e chiaro”.All'arresto del nigeriano e alla denuncia di 3 suoi connazionali, tutti accusati di rapina aggravata, si è arrivati grazie anche ai canali utilizzati dalla comunità per scambiarsi informazioni, passarsi notizie, raccontarsi fatti. Per la prima volta i carabinieri hanno avuto accesso a questi canali, zeppi di informazioni preziose che – lo dicono i fatti – hanno contribuito alla riuscita dell'indagine.