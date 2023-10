18.10.2023 h 11:40 commenti

Le Allieve dell'Atletica Prato conquistano il campionato italiano di marcia

Prestigioso risultato per la società pratese ottenuto ad Alessandria. Ottima prestazione per tutti gli atleti guidati dall'allenatore Alessandro Maccarini: "Siamo migliorati in maniera complessiva in tutte le categorie"

Grande impresa per l'Atletica Prato che ha conquistato ad Alessandria il campionato italiano di Società categoria Allieve per il settore marcia. Il team pratese, guidato dal responsabile di settore Alessandro Maccarini, ha visto protagoniste Matilde Ballerini, Anna Moncini, Ginevra Nieri, Marco Giovannetti, Andreas Romano nella categoria Juniores, Promesse, Assoluti, mentre la squadra capace di raggiungere il titolo nazionale giovanile Allieve ha visto marciare Gaia Di Gianni, Elisa Benelli, Margherita Mottillo con Lucrezia Nieri giunta seconda ad Alessandria e Virginia Valdiserra che hanno indossato la maglia della rappresentativa toscana. I Cadetti al nastri di partenza sono stati Martina Fizialetti e Alessandro Pascale, mentre nella categoria Ragazzi hanno gareggiato Alessio Silvestro, Irene Guazzini, Gabriele Diodato e Giulia Seghetti. “Siamo davvero molto felici per quello che abbiamo ottenuto - spiega l'allenatore Maccarini - Devo complimentarmi con tutti i ragazzi che hanno marciato in questa prestigiosa competizione. Al termine di una giornata storica è arrivata la vittoria di un campionato italiano, un risultato che ci inorgoglisce perché nasce dalla forza del gruppo e dalla voglia di lavorare sempre insieme. Oltre alle Allieve siamo migliorati in maniera complessiva in tutte le categorie, coinvolgendo anche i più giovani della formazione Ragazzi che così hanno fatto una preziosa esperienza in vista del futuro. É stato un weekend bellissimo”. L'Atletica Prato conferma la sua crescita complessiva frutto di un'organizzazione che ha più di 600 atleti che si allenano all'impianto Mauro Ferrari e che sta diventando punto di riferimento per la Toscana ma non solo grazie alla sistemazione della pista per eventi di livello nazionale.

