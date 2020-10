03.10.2020 h 07:43 commenti

Le agenzie di viaggio pratesi si riconvertono e inventano il turismo a km zero

Quattro giovani operatori del settore lanciano il progetto "Trek e brunch": passeggiata con una guida ambientale per scoprire i luoghi più significativi e storici di Prato e poi una sosta per il pranzo in centro

(e.b.)

Zero mete esotiche per il turismo autunnale, zero fiere, zero luna di miele e una manciata di fine settimana alle terme o in montagna. E' il quadro in cui si trovano a operare le agenzie di viaggio dopo lo tzunami Covid. L'estate è andata meglio di ciò che si pensava nonostante il flop del bonus vacanze, perché comunque gli italiani non hanno rinunciato a qualche giorno di relax pur senza allontanarsi troppo da casa. Ora però la bella stagione è finita e i nodi vengono al pettine.Per non soccombere, un poker di giovani operatori del settore ha tirato fuori dal cilindro un'idea che non rimpinguerà certo le proprie casse vuote ma aiuterà a stare a galla e soprattutto a fare un po' di marketing a costo zero.Si tratta di promuovere il turismo a chilometri zero con una formula che valorizzi bellezze e attività economiche locali. In sostanza viene proposto un pacchetto a costi contenuti in cui il visitatore avrà a disposizione una guida ambientale per scoprire i luoghi più significativi e storici di Prato con una sosta per il pranzo in centro. L'iniziativa si chiama "Trek e brunch" e prevede un filo conduttore per ogni uscita. Si comincia sabato 17 ottobre con un tuffo nella storia tessile della città. Prima c'è l'escursione lungo il Bisenzio con tappa a Rio Buti e al Cavalciotto, poi l'approdo in centro per il pranzo e infine la visita al Museo del Tessuto. Il tutto a 18 euro. "Come noi, anche le guide sono in grosse difficoltà. - afferma Claudia Chiti, titolare dell'agenzia Sotto la Palma di via Livi - Con questo progetto diamo una mano a noi, a loro e allo stesso tempo riscopriamo Prato. Vogliamo fare altrettanto con Firenze coinvolgendo le guide turistiche. Stiamo lavorando al 25 ottobre per una giornata dedicata alla storia dei Medici. L'idea è di dedicare il sabato a Prato e la domenica al capoluogo toscano. Non possiamo stare fermi ad aspettare che la situazione generale cambi. Rischiamo di buttare via anni di investimenti e professionalità. E anzi, immagino che per molti locali del centro la situazione non sia facile, per cui faccio appello alla loro partecipazione. Può essere un modo per farsi conoscere e per ammortizzare i costi".