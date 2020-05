La biblioteca Lazzerini sarà riaperta al pubblico il 29 giugno. Lo ha comunicato oggi pomeriggio, 28 maggio, in Consiglio comunale l'assessore alla cultura, Simone Mangani, rispondendo a una domanda di attualità del consigliere comunale della Lega Marco Curcio. Al momento sarà riaperto solo il piano terra mentre il primo tornerà disponibile entro luglio, anche se va detto che la maggior parte delle sale studio si trovano al piano terra.

Ad occuparsi della sanificazione degli spazi culturali sarà l'esercito e in particolare i militari della Folgore a cui tra l'altro appartiene il consigliere Curcio. L'intervento è previsto il 26 giugno. La stessa Folgore ripeterà l'operazione al piano superiore dell'ex Campolmi a luglio, pochi giorni prima della riapertura completa.

Una notizia molto attesa da tanti studenti che nei giorni scorsi hanno chiesto a gran voce la riapertura delle sale lettura ( LEGGI ). Il Comune infatti ha scelto per la Lazzerini un ritorno alla normalità graduale. Le attività di prestito ricominceranno il prossimo 3 giugno mentre è già possibile restituire quanto preso in prestito prima dell'arrivo dell'emergenza sanitaria. Fino a oggi invece, non c'erano certezze sul completo ritorno alla normalità. Ovviamente gli spazi interni dovranno essere organizzati rispettando il distanziamento, per cui è possibile che i posti lettura siano ridotti rispetto al passato e che comunque l'ingresso debba essere regolamentato. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni dal Comune.