31.08.2020 h 11:02 commenti

Lazzerini, si torna a studiare anche in Sala Ragazzi

Salgono così a 152 i posti studio totali disponibili in biblioteca dove gli ingressi restano contingentati in base alle normative anticontagio

Una riapertura graduale per garantire la sicurezza dei cittadini. Così la Biblioteca Lazzerini continua a seguire la propria tabella di marcia e rende accessibili al pubblico altre aree studio. Da domani martedì 1 settembre si potrà quindi tornare finalmente a studiare anche nella Sala Ragazzi e Bambini (accesso solo da via Santa Chiara 24), dove saranno a disposizione 15 postazioni con ingresso fino ad esaurimento posti dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì. I posti della Sala saranno riservati agli studenti delle scuole medie e superiori. Non solo. Dal 1 settembre aumentano anche le postazioni disponibili lungo il Corridoio al primo piano, che da 9 passano a 19.

Arrivano così a quota 152 i posti complessivi per lo studio in Lazzerini: 59 in Sala Generale, 55 in Sala Fondi Speciali; 4 in Sala Creatività; 19 lungo Corridoio al primo piano e 15 nella Sala Ragazzi e Bambini. Soltanto la Sala Fondi Locali resterà chiusa, aperta al pubblico a settembre solo per attività culturali.

“Stiamo ricevendo una bella risposta da parte degli utenti – commenta l’assessore Simone Mangani – che in questi giorni sono tornati a studiare, occupando quasi tutte le postazioni disponibili, nel rispetto delle misure di sicurezza e collaborando pienamente con il personale. Continuiamo a rispettare il nostro impegno per una riapertura progressiva di tutte le sale studio, sempre guidati dall'esigenza di mantenere alta l'attenzione”.

Tutti i posti sono come sempre numerati e distanziati secondo le disposizioni contro il contagio da coronavirus. Le modalità di assegnazione resteranno le stesse. In tutte le aree studio si accede senza prenotare , ma con i ngresso fino ad esaurimento posti su 2 fasce orarie, mattino o pomeriggio: ore 9.30–13.30 e ore 14.30–19.30. Unica eccezione la Sala Ragazzi e Bambini, dove si accede appunto dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì.

È sempre obbligatorio indossare la mascherina che copra integralmente naso e bocca per tutto il tempo di permanenza, sedersi esclusivamente al posto numerato assegnato al momento dell’ingresso e non è possibile riservare posti a terzi.

Da domani, inoltre, si potrà accedere in tutte le sale – tranne quella Fondi Locali - per scegliere i propri prestiti dagli scaffali, sempre con ingressi contingentati e per il tempo strettamente necessario. Sarà consentito inoltre l’uso degli ascensori, ma solo a una persona per volta o più persone in caso di congiunti. Ritornano attivi poi, dopo la pausa estiva, il prestito interbibliotecario, il Document delivery e la distribuzione di materiali dal deposito. Restano sospesi non solo alla Lazzerini, ma anche nelle Biblioteche Ovest e Nord “P. Impastato”, l’uso dei pc, la lettura dei giornali e le donazioni librarie.