06.06.2019

Lavoro notturno vicino alle abitazioni: sequestrati dalla polizia municipale 46 macchinari

I controlli scattati in centro, a San Paolo e a Galciana. Le aziende irregolari sanzionate anche con multe per 6.900 euro complessive

Giro di vite contro le aziende che effettuano lavorazioni rumorose anche nelle ore notturne, pur essendo in zone abitate. Nella notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, pattuglie della polizia municipale hanno effettuato controlli a tappeto nei laboratori tessili impegnati in attività lavorativa notturna. In occasione dei sopralluoghi effettuati in centro città, a San Paolo e a Galciana sono state accertate violazioni amministrative che hanno portato ad applicare sanzioni pecuniarie per 6.900 euro e al sequestro di 46 macchinari.

L'articolo 60 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Prato vieta l'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali dalle 22 alle 6 del giorno successivo, dal lunedì alla domenica compresa, negli edifici situati nelle immediate adiacenze di locali destinati ad abitazione, in assenza di valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto per il periodo di riferimento notturno.