11.10.2022

Lavoro nero, giro di vite della guardia di finanza: sospesa l'attività di 10 aziende

Gli ultimi controlli delle Fiamme Gialle hanno fatto scoprire 100 lavoratori privi di ogni forma di contratto e altri 159 non in regola. 26 gli imprenditori segnalati a Inps e Ispettorato, per tre di loro è scattata anche la denuncia penale per sfruttamento

Oltre 100 lavoratori a “nero” , altri 159 irregolari; e poi 26 imprenditori segnalati all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro per irregolarità contributive e previdenziali nonché violazioni in materia di sicurezza. Per tre di loro è anche scattata la denuncia penale per sfruttamento del lavoro, essendosi avvalsi di manodopera sistematicamente sottopagata e sottoposta al ricatto del licenziamento senza tutele. E' questo il bilancio degli ultimi mesi di controlli effettuati dai finanzieri del Gruppo di Prato che hanno anche proposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell’attività di 10 imprese, avendo riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultava occupato, al momento del controllo, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto.

Edizioni locali collegate: Prato

