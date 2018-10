Sono già in libertà la titolare cinese e l'operaia prestanome pakistana della confezione-stireria di Oste, arrestate per sfruttamento della manodopera clandestina mercoledì 17 ottobre dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo dopo aver scoperto che nonostante il provvedimento di sospensione dell'attività, legato all'impiego di personale a nero emerso in un precedente controllo a fine settembre, la produzione continuava senza soluzione di continuità utilizzando nuovamente operai clandestini e senza contratto ( LEGGI). Oggi, 19 settembre, le due donne sono comparse davanti al giudice del Tribunale di Prato che ha convalidato gli arresti e disposto l'obbligo di firma e il divieto di espatrio per entrambe in attesa del proesso che è stato rinviato su richiesta delle difese.