22.10.2018 h 17:33 commenti

Lavoro nero, Filctem Cgil rilancia: "Tutti a Roma per chiedere l'applicazione delle leggi. Staniamo la volontà politica"

Il sindacato di piazza Mercatale torna a chiedere alla politica e agli amministratori locali di far fronte comune per trasformare Prato in un laboratorio nazionale per il contrasto allo sfruttamento e alla illegalità

"I fatti ci danno ragione ma a Prato le leggi non si applicano e Roma deve dirci perchè". La Filctem Cgil non si arrende al sistema di illegalità nelle aziende a conduzione cinese e dopo il caso della confezione-stireria di Oste che ha continuato a lavorare nonostante i decreti di sospensione per impiego di manodopera a nero e clandestina, rilancia l'idea già formulata durante il congresso dello scorso 11 ottobre, quella del "pulmino" con a bordo una delegazione cittadina di amministratori, politici e rappresentanti delle categorie economiche e sociali per chiedere al governo l'applicazione delle leggi esistenti. Due in particolare: quella sul caporalato e quella sulla responsabilità solidale tra committente e terzista sui contributi non pagati ai lavoratori sfruttati. "Vogliamo sapere perchè queste leggi non vengono applicate. - spiega il segretario della Filctem Massimiliano Brezzo - Manca la volontà politica? Se è così bisogna stanarla e dobbiamo farlo tutti insieme. Alle amministrazioni e alla politica locale chiediamo di farsi interprete verso la politica nazionale delle richieste del protocollo sottoscritto con il prefetto che poi ha portato alla condivisione informatica dei dati tra tutti i Comuni della provincia e gli organi di controllo in modo da individuare con precisione le imprese da controllare. Uno strumento, questo che abbiamo solo a Prato ma che a quanto pare con le procedure attuate non basta".

Due le destinazioni del pulmino pratese, il ministero del Lavoro e quello dell'Interno: "Siamo disponibili a rendere Prato un laboratorio per il contrasto allo sfruttamento e all'illegalità. Ad esempio, per far emergere lo stato di bisogno del lavoratore sfruttato, necessario per l'applicazione della legge sul caporalato, si potrebbe pensare ad un questionario ad hoc da somministrare alle vittime trovate a lavorare durante i controlli".

Tocca ora agli amministratori e ai politici locali chiarire se siano disposti o meno a salire su quel pulmino. Il caso della ditta di Oste ha suscitato una sola reazione indignata, quella del sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini (LEGGI) . Dietro a tanto silenzio ci possono essere più spiegazioni: distrazione, disinteresse, resa e addirittura appoggio. La risposta giusta arriverà da quanti politici e amministratori saliranno su quel pulmino.

E.B.