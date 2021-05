21.05.2021 h 13:58 commenti

Lavoro nero e impiego di clandestini: scattano le manette per il titolare di un'azienda tessile

L'intervento dei carabinieri stanotte a Poggio a Caiano, sequestrato anche un appartamento usato come dormitorio. In pochi giorni sono quattro gli arresti fatti dai militari insieme ai colleghi della Tutela del Lavoro arrivati da Roma

Un arresto, sette denunce e 35mila euro di sanzioni amministrative. E' questo il bilancio di una notte di controlli eseguiti dai carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Prato e del Nucleo operativo Tutela del Lavoro di Roma. I controlli hanno interessato aziende manifatturiere della provincia nell’ambito di un piano di intervento, operativo da qualche giorno, che ha prodotto già quattro arresti con quello di stanotte, decine di denunce a piede libero, più oltre 100mila euro di sanzioni.

Stavolta le manette sono scattate ai polsi di un 25enne di origini cinesi, residente a Prato, titolare di un’azienda manifatturiera tessile a Poggio a Caiano.

I militari, insieme agli ispettori di Inps e Inail e alla polizia municipale di Poggio, hanno accertato che l’uomo impiegava sei connazionali irregolari perché privi di permesso di soggiorno. Ma non solo; dei 12 operai trovati sui banchi di produzione ben otto erano sprovvisti di qualsivoglia contratto di lavoro, tanto che per il titolare sono scattate ulteriori 35.000 euro di sanzioni amministrative più la sospensione dell’attività imprenditoriale. Denunciati anche i clandestini per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale italiano.

I carabinieri hanno poi accertato come il titolare dell’azienda omettesse anche di applicare i protocolli Covid aziendali per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Durante il controllo veniva anche scoperto che uno degli appartamenti che si trovano sopra l'azienda era stato destinato a dormitorio e utilizzato come struttura ricettiva a fronte della destinazione d’uso che risultava essere invece abitativa. Per tale motivo l’appartamento è stato sottoposto a sequestro.

Il 25enne, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, è poi comparso oggi davanti al giudice che ha disposto per lui l'obbligo di firma due volte a settimana.