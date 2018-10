26.10.2018 h 15:55 commenti

Lavoro, mancano figure specializzate nel tessile. Confindustria va nelle scuole: "Ecco le opportunità"

Cimatori, garzatori, progettisti, montatori di macchinari con buona conoscenza dell' inglese, modelliste e saldatori. "E' di moda il mio futuro" quest'anno propone anche un laboratorio per imparare a sostenere un colloquio di lavoro

Nei prossimi due anni mille addetti del settore tessile potrebbero andare in pensione, a questo si aggiunge che mancano figure specializzate soprattutto per il comparto delle filature e tecnici in generale.

Con queste premesse parte la seconda edizione di "E’ di moda il mio futuro", la campagna di sensibilizzazione verso i ragazzi delle scuole medie per considerare la possibilità di costruire una carriera lavorativa in questo settore. L’iniziativa sostenuta da Confindustria Toscana Nord prevede un protocollo d’intesa con il Buzzi, il Marconi e il liceo Brunelleschi.

“La prima edizione – ha spiegato il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi – è stato un grande successo: ragazzi e famiglie hanno partecipato ai nostri incontri, gli imprenditori hanno aperto le porte delle loro aziende. Quest’anno abbiamo ampliato l’iniziativa anche al settore del meccanotessile e del calzaturiero”.

Meccanotessile che a Prato continua a riportare un trend positivo, nel 2017 si è registrato un + 4,8% mentre i primi sei mesi del 2018 registrano un + 2,3%. Tuttavia mancano figure specializzate: progettisti con una buona conoscenza dell’inglese, anche tornitori, saldatori e montatori.

“Sulla scia del successo dello scorso anno – ha spiegato Andrea Cavicchi presidente della sezione sistema moda di confindustria Toscana - abbiamo mantenuto il concorso di idee creative dedicato ai ragazzi della terza media e del biennio delle superiori, gli incontri in azienda e abbiamo aggiunto un laboratorio per imparare a sostenere un colloquio di lavoro. Troppo spesso i ragazzi arrivano a chiedere lavoro e non sanno come affrontare questo primo passo”.

I primi risultati della campagna di sensibilizzazioni si sono avuti sia al Buzzi sia al liceo Brunelleschi dove le iscrizioni sono aumentate. All’istituto tecnico nel 2011 si sono diplomati 10 ragazzi, nel 2018 sono stati 39. Incremento anche all’artistico dove le classi di moda sono due.

Il tessile resta ancora un settore fondamentale per il distretto che assorbe l’83% degli addetti pari a 33 mila unità; di questi il 19,7% ha più di 55 anni, mentre gli over 60 rappresentano il 6,7%. “Per anni – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – abbiamo disincentivato i nostri ragazzi a lavorare nel tessile, ma ora questi dati ci confermano che il tessile resta ancora la spina dorsale del nostro sistema produttivo”.

Dati incoraggianti anche per quanto riguardano gli avviamenti professionali. Secondo una stima di Michele del Campo direttore del Centro per l’Impiego, tra il I° semestre 2017 e il I° semestre 2018 gli avviamenti sono stati pari al +15,9% a differenza dell’abbigliamento che vede un calo del 3,4%. L’apprendistato cresce del 25%; i tempi determinati del +21,4% e quelli a tempo indeterminato del +4%. Le fasce di età protagoniste degli avviamenti nel settore tessile sono quelle oltre i 60 anni (+33%), a seguire quelle tra 16 e 29 anni (+27,5), crescono meno quelle tra 30 e 44 anni (+14,1) e quelle tra 45 e 59 anni (7,7).

Mancano addetti a macchinari specifici della rifinizione; addetti alla filatura e alla preparazione filatura; addetto alla cardatura, roccatura, garzatura, orditura, annodino, assistente e addetto di tessitura, feltrinista, perito chimico, controllo tessuti e rammendine, dispositore, perito tessile.

Il primo appuntamento con E’ di moda il mio futuro è per domani 27 ottobre al Museo del Tessuto con i ragazzi e le famiglie delle scuole medie. Martedì 30, mercoledì 7 novembre dalle 9 alle 12 al museo del Tessuto Laboratorio T-Shirt a Km 0 per le scuole medie e laboratorio Remake- Jeans per le superiori. Lunedì 5 novembre nella sede di Confindustria dalle 9 alle 12,30 incontro con i ragazzi delle scuole superiori per parlare delle professioni del tessile- abbigliamento, mercoledì 7 novembre dalle 9 alle 12,30 sempre nella sede di Confindustria laboratorio con simulazione di un colloquio di lavoro, giovedì 8 novembre dalle 9 alle 12,30 visite ad aziende tessili e di abbigliamento, venerdì 9 novembre premiazione dei concorsi dedicati ai ragazzi delle scuole medie e delle superiori.





