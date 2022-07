07.07.2022 h 15:12 commenti

Lavoro, le assunzioni del primo trimestre superano il periodo pre Covid. Ma la maggioranza sono a tempo determinato

i dati forniti del Centro per l'Impiego di Prato in occasione dell'open day dedicato alla logistica e ai magazzinieri. Sono i risultati migliori di tutta la Toscana

Nel primo trimestre del 2022 il centro per l'impiego di Prato ha registrao 15.043 nuovi contratti di lavoro, il risultato migliore di tutta la Toscana, ma addirittura in aumento rispetto al 2021 (11. 252) e al 2019 (14.292).

Le richieste maggiori arrivano del settore manifatturiero, crescono soprattuttola ristorazione il settore sanità/istruzione , trasporti e servizi alle imprese.

per quanto riguarda i contratti sono prevalentemente a tempo determinato, bene anche le assunzioni con contratto di apprendistato che rispetto all' anno precedente sono crescite si 154 unità, anche i contratti a tempo indeterminato sono superiori alla media regionale. "Dati incoraggianti - spiega Monica Becattelli dirigente del Centro per l'Impiego di Prato - anche per quanto riguarda le offerte da parte delle aziende . Interesse anche per la formula Just in time che prevede una preselezione in accordo con le aziende per individuare candidati a cui proporre un corso per raggiungere una qualifica, ad esempio per il personale delle Rsa, con promessa di assunzione. La formazione è pagata tramite voucher dalla Regione".

Intanto oggi 7 luglio si è tenuto l'open day dedicato al settore della logistica e ai magazzinieri "Sono attualmente disoccupato - spiega Serjani Idris - ho fatto tanti lavori, mai nella logistica e quindi ho approfittato di questa opportunità".

Ci sono anche giovani in cerca di lavoro, e non solo uomini. "Ho 30 anni spiega Serena Rossi - e piccole esperienze nel settore, è un lavoro che mi piace e quindi sono alla ricerca di un impiego stabile".

L'open day di oggi segue quello del tessile di un mese fa " Sollecitati dalle aziende del settore abbiamo organizzato l'evento - spiega Matteo Pieracci responsabile selezioni Centro Impiego - che è stato molto partecipato, un ragazzo giovane è anche stato assunto".

A fine giornata sono stati 35 gli utenti che si sono presentati in via Pistoiese, prevalentemente over 50, il 75% uomini, tanti gli stranieri in generale il titolo di studio è medio basso, anche se quattro hanno la laurea. Tra gli aspiranti anche qualche magazziniere con esperienza e contratti a termine in scadenza.

A settembre saranno organizzati altri open day nel frattempo è partito il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori un'offerta di servizi integrati basati su una cooperazione tra i servizi pubblici e privati, con percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale, e percorsi in collaborazione con gli altri servizi territoriali nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità.

