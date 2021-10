02.10.2021 h 11:47 commenti

Lavoro, in vista dell’incontro a Roma ecco il dossier che Biffoni ha consegnato al ministro Orlando

Sfruttamento e sicurezza sul lavoro in primo piano anche nell’audizione che la commissione parlamentare terrà la prossima settimana in città

(e.b.)

Sedici pagine di analisi puntuale sulla realtà produttiva pratese, sui suoi punti di forza, sulle sue criticità e sugli strumenti adottati per contrastare fenomeni complessi e difficili da arginare quali lo sfruttamento lavorativo e la piaga delle morti bianche (protocollo Lavoro sicuro, progetti Anci, sportello comunale antisfruttamento, parto per la formazione).È il dossier del Comune di Prato che giovedì scorso, all’inaugurazione della nuova sede della Beste, il sindaco Biffoni ha consegnato al ministro del Lavoro Andrea Orlando in vista dell’incontro previsto a Roma per la metà di ottobre. In realtà il rappresentante del governo, dovrebbe conoscere già molto bene il territorio e le sue problematiche intanto perché quella di giovedì non è stata la prima visita in città da quando guida il dicastero del Lavoro e poi perché si è già occupato del “nodo Prato” da ministro della giustizia, ambito che ha molti punti contatto e di influenza, reciproca, con il lato “oscuro” del distretto. Ma ripetere può aiutare. E così, attraverso numeri, grafici, tabelle sui cambiamenti sociologici ed economici che hanno attraversato la città negli ultimi decenni, su come è cambiato il distretto e la sua forza lavoro, nel bene e nel male, e sui progetti futuri in ottica green, Biffoni torna a chiedere concretezza nelle risposte. Giovedì scorso non c’è stata. Il ministro Orlando ha specificato che saranno assunti molti più ispettori del lavoro di quanti annunciati a primavera, ma non ha detto quanti di questi ne arriveranno a Prato. Ha poi annunciato l’impiego del nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri in controlli a sorpresa nelle aziende della filiera tessile “come avviene nella logistica”. Qui a Prato però, il nucleo Carabinieri già effettua questo tipo di controlli, anche in modalità interforze. Il vero problema è che i militari assegnati a questo nucleo si contano sulle dita di una mano. Poco meno dei colleghi dell’Ispettorato del lavoro che non arrivano a sette. Briciole per una delle città più industrializzate e multiculturali d’Europa. L’aspetto della massiccia presenza straniera non è affatto secondario per la diffusione della piaga dello sfruttamento lavorativo soprattutto, ma non solo, ad opera dell’imprenditoria cinese, perché come è scritto nel dossier consegnato ad Orlando “I lavoratori stranieri, in particolar modo se con un titolo di soggiorno fragile o fragilissimo, vivono una situazione di particolare debolezza sul fronte occupazionale che, anche a causa della scarsa conoscenza della lingua e delle norme in materia di disciplina del lavoro, rende complesso l’accesso all’esercizio dei propri diritti e il ricorso all’autorità giudiziaria”.Di questi temi caldissimi si occuperà anche la commissione d’inchiesta parlamentare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che la prossima settimana sarà a Prato per ascoltare in audizione i rappresentanti delle forze dell’ordine e il procuratore capo Giuseppe Nicolosi. Repetita Iuvant.