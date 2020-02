08.02.2020 h 16:29 commenti

"Lavoro, giovani, donne", il deputato del Pd Boldrini all'incontro di Futura Toscana

'Lavoro e innovazione, il futuro è adesso", il titolo dell'incontro organizzato al circolo Arci di Cafaggio e al quale ha preso parte anche Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Pronti ad entrare nel Pd Diego Blasi, coordinatore di Futura Toscana, Giraudo, Mercuri e Lenzi del direttivo Prato 2040

“La sinistra deve ripartire dagli errori, deve fare cose, deve mettere in atto provvedimenti che facciano vivere meglio le persone e soprattutto i giovani e, in questo modo, recuperare la perdita che ha subìto negli ultimi anni”. Sono i giovani, ma anche il lavoro e le donne i temi che Laura Boldrini, deputato Pd ed ex presidente della Camera, ha portato all'incontro 'Lavoro e innovazione, il futuro è adesso", organizzato oggi, sabato 8 febbraio, dalla rete Futura per dare il via alla costruzione di un'idea di Toscana solidale e sostenibile. Al circolo Arci di Cafaggio – presenti molti sostenitori, amministratori, sindaci e rappresentanti delle associazioni del centrosinistra – è arrivato anche il candidato alla presidenza della Regione Eugenio Giani. Forte l'appello all'unità lanciato dall'onorevole Boldrini che molto presto condividerà l'esperienza nel Pd insieme a Diego Blasi, coordinatore di Futura Toscana già candidato nelle liste Pd alle ultime amministrative, Giulia Giraudo, Stefano Lenzi e Barbara Mercuri del direttivo di Prato 2040. A questi nomi, dovrebbero aggiungersene altri e l'ufficializzazione dell'ingresso nel partito avverrà entro la fine del mese.

“Il tema dei temi – ha detto Laura Boldrini – è il lavoro: i giovani sono il capitale umano più importante, un capitale umano che se ne va senza una prospettiva di lavoro e, dunque, di vita dignitosa. Questo insieme ad altri temi di interesse regionale e nazionale, penso alle donne per esempio, è il terreno su cui riunire tutte le anime della sinistra”. Il deputato ha parlato di 'campo aperto', di 'polo progressista' che riesce a stare insieme e a portare avanti politiche comuni: “Lo facciamo in un momento in cui dall'altra parte c'è una destra – ha detto – che minaccia molti diritti acquisiti dalle donne nei decenni dalla Liberazione ad oggi e che ha un modello di società completamento chiuso. E' importante che a sinistra si cerchi l'unità e si trovino temi su cui lavorare insieme e sui quali fare, proporre politica”.







