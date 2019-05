15.05.2019 h 18:05 commenti

Lavori viale Montegrappa, i commercianti protestano: "Siamo ostaggio del cantiere e non si sa quando finirà"

L'intervento di riqualificazione, che viene fatto a lotti, è cominciato a febbraio. "La strada è vuota, non passa più nessuno, il giro d'affari è calato. Per ora non si vedono i risultati rispetto a quanto aveva assicurato il Comune. Le esigenze dei commercianti non vengono prese in considerazione, così non va bene". La replica dell'assessore ai Lavori pubblici

Scontenti, delusi e anche arrabbiati i commercianti di viale Montegrappa. I lavori di riqualificazione pensati dal Comune per dare un volto nuovo, più ordinato e vivibile alla zona stentano a dare il risultato atteso. A tre mesi dall'inizio dell'intervento il bilancio non è confortante: “Strada quasi deserta, meno movimento di clientela e calo degli incassi – il coro dei negozianti – l'unica cosa che è stata fatta sono i bagni pubblici per i cani perché a questo scopo vengono utilizzate le aiuole nuove sempre che non ci vengano parcheggiate sopra le macchine”.L'inciviltà impera qui come altrove, ma quello che importa ai commercianti è che si faccia presto e che il viale torni ad essere quello pieno di gente e di auto che è sempre stato. L'intervento, che è iniziato a febbraio e durerà un anno circa, viene fatto a lotti, un pezzo di strada per volta in modo che rimanga sempre transitabile. Chiuso il cantiere nel primo tratto, quello più vicino all'incrocio con via Tacca e viale Vittorio Veneto. Ora i lavori si sono spostati nel tratto precedente, quello, per intendersi, tra via Sangallo e via della Robbia.“Sono qui da 24 anni – dice Antonio Forte, titolare della pizzeria a taglio La Rustica – un vuoto così non lo avevo mai visto. Siamo prigionieri, letteralmente ingabbiati e la gente non passa nemmeno a piedi. I miei clienti abituali me lo hanno detto chiaro e tondo che la difficoltà a trovare parcheggio non li incoraggia a venire. E non è solo il disagio dei clienti: i fornitori che devono scaricare la merce, dove parcheggiano? Come fanno ad arrivare dentro il mio negozio”?Calo del lavoro anche per il Garage Montegrappa, autorimessa con lavaggio a mano: “Prima dei lavori c'era molto più giro – dice il titolare – quelle sei o sette macchine al giorno si lavavano, ora zero, proprio nulla. La gente sa che qui ci sono i lavori, ha paura di rimanere bloccata in fila e fa un altro tragitto altrimenti non si spiega che a metà mattina si riescano a contare le macchine che passano. Prima era un viavai continuo, ora invece no”.La titolare del negozio di complementi di arredo Bazar se la prende con la mancanza di pulizia strade: “Da quando il tratto iniziale è stato rifatto – dice – non sono stati collocati i cartelli che indicano quando passa la spazzatrice e lo sporco si accumula, con il vento di questi giorni è stato un disastro. Mio marito ha spazzato il marciapiede e le aiuole, c'erano cartacce e altri rifiuti: noi abbiamo pulito, ma forse toccherebbe ad altri”.Chiede più attenzione Giovanni Di Dolce, titolare del bar Giacla: “Davanti al mio ingresso ci sono ancora dei lavori in corso, non posso tenere né tavolini né sedie. Fortuna che la stagione in questi giorni non è stata un granché ma è giusto tutto questo ingombro? Non si potrebbe fare più in fretta? Sfruttare lo spazio esterno per me è importante”.Quanto alla pista ciclabile, nel primo tratto interessato dai lavori lo spazio è stato ricavato sul lato destro andando verso il centro città ma non c'è segnaletica e le bici continuano ad andare sulla carreggiata oppure sul marciapiede opposto. “Che si fanno a fare le piste ciclabili se poi non si segnalano e non si arredano con delle rastrelliere per il parcheggio delle bici – chiedono i commercianti – e questa sarebbe un'opportunità”?E a parte l'intervento di riqualificazione per il quale i commercianti chiedono tempi stretti e certi al Comune, il problema è anche quello del decoro. Questione rifiuti: “La strada è invasa perché lasciamo il cartone ma poi chi passa ci butta nel mezzo vetro e plastica e quello che non va bene Alia non lo ritira ed ecco che resta tutto in mezzo ai marciapiedi, davanti ai nostri negozi o ai portoni dei palazzi”.L'assessore ai Lavori pubblici Filippo Alessi ci crede tanto nella riqualificazione di viale Montegrappa: “E' stato un progetto condiviso con residenti e commercianti, abbiamo fatto un percorso di partecipazione per coinvolgere tutti. Abbiamo cercato di razionalizzare i parcheggi e se qualcuno si lamenta perché non è più possibile lasciare la macchina in doppia fila, ricordo che si tratta di una infrazione. Quanto ai tempi di durata dell'intervento, mi sono informato con gli uffici e tutto sta procedendo come da programma, gli operai lavorano e il cantiere va avanti. Ci ho messo la faccia su questo progetto, ho parlato con i commercianti, molti di loro hanno il mio numero di telefono e mi chiamano. E' un progetto importante che renderà più bella e funzionale la strada, a questo puntiamo”.