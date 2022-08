29.08.2022 h 19:38 commenti

Lavori urgenti sull'anello idrico di Prato per una grossa perdita, rubinetti a secco in molte zone

L'intervento avrà ricadute su Prato e su Montemurlo. Cantiere al via il primo settembre alle 6.30. Publiacqua informerà sull'avanzamento dei lavori attraverso la sua pagina Facebook

Lavori di riparazione urgente su una perdita che interessa un tratto del cosiddetto 'anello idrico pratese', in via Pollative. I tecnici e gli operai di Publiacqua inizieranno l'intervento alle 6.30 di giovedì primo settembre. Attesi forti abbassamenti di pressione e mancanza di acqua in diverse zone della provincia di Prato e di Pistoia.

In particolare, i disagi interesseranno a Prato San Paolo, Narnali, Maliseti, Chiesanuova (compresa l'area della pista di atletica, Medaglie d'Oro), la zona di via Mozza, viale Galilei, tangenziale in viale Fratelli Cervi, Galciana, Vergaio, Casale, Tobbiana Capezzana, Macrolotto 0, Iolo, San Giusto (compreso Parco Prato), centro storico, via Galcianese, via Marco Roncioni, via Rimini, via Borgo Valsugana, La Pietà, via Umberto Giordano; parcheggio via Taro, via Caduti Senza Croce, via Pistoiese (presso civico 688). Per quanto riguarda Montemurlo, le zone su cui ricadranno le conseguenze dell'intervento sono Oste, Bagnolo, parte sud del comune (compresa tra via Berlinguer e via Bruno Buozzi, zona Coop), piazza Aldo Bini (presso parcheggio del fontanello Publiacqua), piazza della Costituzione (presso parcheggio del fontanello).

Publiacqua spiega che il lavoro è necessario e di somma urgenza al fine di evitare il rischio che la perdita individuata diventi più grave causando prolungate assenze idriche sul territorio.

Publiacqua informerà i cittadini sull'avanzamento dei lavori sulla propria pagina Facebook.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

