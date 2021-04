31.03.2021 h 18:00 commenti

Lavori sulle strade, a Cantagallo 500 mila euro di fondi nazionali e regionali

Il Comune si è aggiudicato un bando del Governo e uno della Regione. Gli interventi sulla via di Migliana, a Fossato sul movimento franoso di via L’Estaque e sulla via di Gricigliana

Il Comune di Cantagallo è riuscito ad assicurarsi risorse per oltre 500 mila euro, da impegnare per mettere mano al piano che la stessa amministrazione definito nell’estate scorsa e candidato al bando del ministero dell’interno per la messa in sicurezza della rete viaria. Circa 450 mila euro arriveranno dal Governo, mentre altri 50 mila euro sono stati stanziati dalla Regione Toscana nell’ambito dei finanziamenti destinati ai piccoli Comuni. Si interverrà sulla via di Migliana, a Fossato sul movimento franoso di via L’Estaque e sulla via di Gricigliana.

“È stato premiato l’impegno di pianificazione dell’amministrazione e la capacità progettuale del nostro ufficio tecnico – sottolinea il sindaco Guglielmo Bongiorno – in questo modo riusciamo a dare risposta concreta ed efficace a situazioni di effettivo disagio che per essere superate necessitavano di risorse rilevanti, non certo alla portata del nostro bilancio”.

Il ministero dell’Interno alcune settimane fa, sulla base delle indicazioni di priorità fissate dal Comune di Cantagallo, ha assegnato 328.500 euro all’amministrazione per la messa in sicurezza della via di Migliana e altri 120 mila euro per analogo intervento di via L’Estaque a Fossato. A Migliana sono previste la sistemazione della porzione del ciglio stradale franato, l’implementazione delle barriere di sicurezza e il rifacimento del manto stradale. A Fossato si procederà con il consolidamento del versante a valle del tratto interessato da un movimento franoso.

L’ufficio tecnico si è già mobilitato affidando l'incarico per la predisposizione delle indagini geologiche di supporto alla progettazione dei due interventi e pubblicando l’avviso per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori. Entro l’estate verranno effettuate le indagini geologiche presso il sito della frana di Fossato e verranno predisposti i progetti. Si prevede di avviare le procedure per l'appalto dei lavori nel mese di settembre.

Per i lavori di messa in sicurezza della via di Gricigliana arrivano 50 mila euro dalla Regione Toscana. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale con un impegno economico complessivo di circa 60 mila euro. L’ufficio tecnico sta mettendo a punto il progetto per avviare la gara per l'appalto dei lavori che si prevede di effettuare entro l'estate. “Di fronte ad un bilancio – spiega l’assessore regionale agli Enti locali, Stefano Ciuoffo – che ha subito ingenti tagli lineari per far fronte alle difficoltà dell'attuale crisi pandemica, non abbiamo messo in discussione, ma anzi confermato e garantito, le risorse per gli investimenti per i piccoli Comuni".

Nel piano inviato al ministero dell’interno il Comune aveva inserito altri interventi che potrebbero essere oggetto di ulteriori stanziamenti: la messa in sicurezza di via di Pertugiata, di via di Cantagallo e via di Colzi, di via Case di Sotto, di via di Canvella e di via Giuseppe Verdi.