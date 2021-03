31.03.2021 h 12:55 commenti

Lavori sulla ferrovia Prato-Bologna, il sindaco chiede più servizi per i pendolari

L'intervento dopo il caso limite delle cinque ore e mezzo impiegate da un gruppo di cittadini pratesi per tornare a casa. Biffoni: "I lavori sono necessari, ma vanno ridotti al minimo i disagi"

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni chiede più servizi per i pendolari del tratto Prato-Bologna che in questi mesi si trovano ogni giorno a dover affrontare gli inevitabili disagi legati ai lavori sulla tratta ferroviaria: "Siamo sempre stati pazienti e comprensivi, consci del fatto che lavori di tale portata siano causa inevitabile di quale disservizio. Quanto accaduto lunedì però non è tollerabile, non si possono mettere i cittadini nella sostanziale impossibilità di prendere un mezzo pubblico".