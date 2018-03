15.03.2018 h 12:45 commenti

Lavori sulla Direttissima, accolte le richieste dei Comuni in vista del maxicantiere

La consigliera regionale Bugetti anticipa: "Saranno realizzati marciapiedi ed ascensori nella stazione di Vernio-Montepiano-Cantagallo. Novità anche per la pista ciclopedonale"

Ma.Gu.

Buone notizie per la Val di Bisenzio, in tema di trasporto ferroviario. “Ci sono delle novità importanti per il nostro territorio – dichiara la consigliera regionale Ilaria Bugetti – sono state accolte le richieste dei Comuni e nei prossimi giorni il tavolo tecnico sarà riconvocato per meglio dettagliare il cronoprogramma dei lavori. In particolare saranno realizzati marciapiedi ed ascensori nella stazione di Vernio-Montepiano-Cantagallo. Inoltre in relazione alla realizzazione della pista ciclopedonale fra Vaiano e Vernio c’è un impegno a cedere le aree ricadenti nel proprio asset”.E' stata approvata oggi, 15 marzo, dalla Giunta Regionale l'integrazione al Protocollo d'intesa per i lavori di adeguamento e riqualificazione infrastrutturale della linea Prato-Bologna. L'atto serve per meglio specificare aspetti di dettaglio e azioni propedeutiche alla qualificazione del servizio, una volta che l'infrastruttura sarà stata adeguata. La linea Bologna – Prato, sarà al centro, nei prossimi anni, di importanti lavori di riqualificazione complessiva della linea per la circolazione delle persone e di potenziamento per adeguarne le caratteristiche agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci.Vista l'importanza dell'intervento, Rete Ferroviaria Italiana, Regione Emilia Romagna e Regione Toscana hanno siglato un Protocollo d'intesa che definisce tipologia dei lavori, cronoprogramma, modifiche al servizio viaggiatori e attività di monitoraggio per tutta la durata del cantiere."Il protocollo d'intesa e l'atto integrativo – spiega l'assessore Ceccarelli – sono frutto di mesi di lavoro tra i tecnici delle due regioni ed Rfi, nel corso dei quali c'è stata costante interlocuzione con i comuni del territorio, i quali hanno potuto dare il loro positivo contributo alla definizione dell'intesa”.L'intesa siglata da RFI e dalle Regioni prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un Osservatorio Permanente, con la partecipazione dei comuni, che avrà lo scopo di monitorare l'attuazione di quanto previsto dall'accordo e di informare costantemente i cittadini del territorio e i viaggiatori che utilizzano la linea, sull'avanzamento dei lavori.