26.04.2023 h 14:37 commenti

Lavori notturni sulla Declassata, tratto chiuso fino al 13 maggio. Ingorgo in mattinata in piazza Mercatale

Tra via dei Trebbi e piazzale Abbé Pierre in direzione di Firenze/Calenzano per un cantiere Anas. Traffico in tilt per la chiusura di via San Silvestro

Dalle 21 di stasera 26 aprile fino al 13 maggio per lavori di manutenzione eseguiti da Anas sarà chiuso al transito il tratto della Declassata tra via dei Trebbi e piazzale Abbé Pierre in direzione di Firenze/Calenzano. Per non intralciare il transito i lavori saranno eseguiti in orario notturno nella fascia oraria dalle 21 alle ore 6, esclusi i festivi. Il traffico sarà deviato verso via dei Trebbi, via della Lastruccia, via del Fondaccio, via Reggiana e via Abbè Pierre.

Intanto anche questa mattina è stata una giornata difficile per il traffico in piazza Mercatale: i lavori in via San Silvestro che avrebbero dovuto concludersi lunedì sono proseguiti per tutta la mattinata creando un ingorgo, fino alle 8,40 visto che l'unico modo per uscire dalla piazza era viale Galilei. La Municipale in accordo con l'ufficio traffico ha aperto i varchi della Ztl in via Tintori deviando il traffico su via Magnolfi via della Sirena piazza Duomo, via Tintori per poi uscire in piazza San Marco percorrendo via Mazzini.

Alle 11.45 i lavori sono terminati e sono stati riattivati i varchi