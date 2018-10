05.10.2018 h 17:26 commenti

Lavori stadio, esposto alla Corte dei Conti di Marilena Garnier: "Spreco di soldi pubblici"

Dopo la magistratura penale e l'amministrativa, anche quella contabile si occuperà della questione Lungobisenzio. La consigliera comunale: "Spesi oltre due milioni di euro e ora, senza che nessuno l'abbia utilizzato, ne servono ancora"

Si apre un nuovo fronte sulla questione dello stadio Lungobisenzio che approda ora alla Corte dei Conti grazie ad un esposto presentato dalla consigliera comunale Marilena Garnier. La vicenda dello stadio cittadino, oltre ad essere al centro di due inchieste della procura, è stata trattata dai giudici amministrativi del Tar e ora finisce anche sul tavolo della magistratura contabile.

"Ho presentato un esposto alla Corte dei Conti - spiega Marilena Garnier - per una presunta responsabilità erariale dell’amministrazione comunale di Prato in merito alle somme di denaro impiegate per la ristrutturazione dello stadio Lungobisenzio. I lavori, cominciati nel 2013, hanno avuto una spesa di 2.095.000 euro ma, essendo l'impianto tuttora inutilizzato e infestato da erbacce, si rende necessaria un'ulteriore bonifica dal costo compreso tra i 10mila e i 15mila euro".

"Una spesa - sottolinea la Garnier - che presumibilmente si protrarrà e aumenterà dopo che il sindaco Biffoni ha negato la disponibilità dello stadio all’Ac Prato, unico soggetto in grado di reggere i costi di gestione che si aggirano all’incirca in 150-200 mila euro all’anno".