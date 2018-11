17.11.2018 h 16:52 commenti

Lavori stadio, baby calciatori, frodi sportive: la procura chiede il rinvio a giudizio per 19 persone

Un anno e mezzo di indagini sui tre diversi fronti che hanno formato la maxi inchiesta dei sostituti Gestri e Boscagli. Nel lungo elenco figurano, tra gli altri, i nomi dell'ex arbitro di serie A Trefoloni, dell'ex dirigente dei Lavori pubblici Piantini, del patron del Prato Toccafondi. Caduta l'accusa di corruzione per il consigliere comunale del Pd Vannucci che ha chiesto la messa alla prova per il reato di omessa denuncia

nadia tarantino

Lavori allo stadio Lungobisenzio, tratta dei baby calciatori e frodi sportive nei campionati di Eccellenza e Promozione della stagione 2016/2017. Tre diversi canali di indagine confluiti nella maxi inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che nei giorni scorsi hanno firmato le richieste di rinvio a giudizio per diciannove persone. L'elenco degli indagati è più lungo e comprende posizioni che sono state stralciate in virtù delle richieste di patteggiamento a cui la procura ha già dato il consenso. Tra i nomi di spicco, per la parte che riguarda le partite “truccate”, c'è quello dell'ex arbitro di serie A(avvocato Fausto Giunta), finito nell'inchiesta in qualità di presidente del Comitato regionale arbitri della Toscana per, sostiene la procura, aver affidato ad un fischietto gradito alla società della Sestese lo spareggio play out contro la Nuova Chiusi. Richiesta di rinvio a giudizio anche per il presidente del Prato(avvocato Enrico Guarducci) chiamato a rispondere sia nel capitolo delle irregolarità nei lavori di adeguamento dello stadio che in quello delle violazioni sull'immigrazione. Stralciata la posizione dell'ex consigliere delegato allo Sport e consigliere comunale del Pd(avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro): caduta, come per Toccafondi, l'accusa di corruzione, resta quella di omessa denuncia nella veste di pubblico ufficiale per aver taciuto, pur essendone a conoscenza, le irregolarità nella gestione del cantiere del Lungobisenzio. Vannucci ha chiesto di accedere alla messa alla prova, istituto che consente l'estinzione del reato, ottenendo il consenso della procura. Esce di scena con una proposta di patteggiamento a un anno e quattro mesi anche(avvocato Carlotta Taiti), ex calciatore di Rondinella e Pistoiese, accusato nella sua qualità di allenatore dello Zenith Audax di essersi accordato con il presidente e con il tecnico della Sestese,, allo scopo di garantire la vittoria della sua squadra e in questo modo accedere ai play off.. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato(avvocato Gabriele Terranova). Numerose le accuse a suo carico, tra le quali diverse contravvenzioni inerenti il cantiere per l'ampliamento e la sistemazione dello stadio sequestrato a luglio 2017 al termine di un controllo della Asl che riscontrò anomalie nella gestione burocratica ed amministrativa a partire dalla mancata autorizzazione per l'avvio dei lavori. L'ex dirigente deve rispondere di falso ideologico per aver creato i documenti utili a dimostrare la somma urgenza in modo da mettere in regola, ma solo a posteriori, il cantiere. Stessa accusa per il dipendente comunale(avvocati Antonio Bertei e Alberto Rocca) la cui posizione è stata stralciata dopo la richiesta di patteggiamento, e per(avvocato Paola Guidi) e(avvocati Massimo Nistri e Mattia Alfano) della Castelnuovo Lavori, ditta aggiudicataria dell'appalto.Per Piantini altre accuse: il depistaggio per aver ostacolato le indagini confezionando carte con le quali chiedere alla procura di non convalidare il sequestro del cantiere del Lungobisenzio, e l'induzione in errore del sindaco Matteo Biffoni per avergli consegnato una relazione utile a rispondere ad una interrogazione in Consiglio comunale farcendola, sostiene la procura, di “false attestazioni”.Richiesta di archiviazione, nell'ambito di questo stesso filone di indagine, per Luca Vannucci e Paolo Toccafondi per i quali era stato ipotizzato il reato di corruzione per uno scambio di favori (l'interessamento del patron del Prato per la nomina di Vannucci a coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc barattato con l'impegno ad accelerare i lavori allo stadio) che non c'è mai stato.Paolo Toccafondi e(avvocato David Cerrini) sono accusati di aver favorito l'ingresso illegale in Italia di quattro minori provenienti dalla Costa d'Avorio. Tra i cosiddetti baby calciatori anche Kouakou Christian Michael Kouame, attualmente in forza al Genoa. Stando alla ricostruzione degli investigatori, Akassou, dall'Africa, organizzava le selezioni per scegliere le future promesse del calcio e si preoccupava di ottenere dalle famiglie tutto il necessario per il trasferimento in Italia nell'ottica del tesseramento in una società.Il patron Toccafondi, insieme al segretario dell'Ac Prato(avvocato Enrico Guarducci), è chiamato a rispondere anche di aver indotto in errore il giudice tutelare del tribunale di Prato producendo una dichiarazione non veritiera finalizzata a far ottenere proprio al segretario della sua società l'affidamento di due dei quattro minori ivoriani. Per Toccafondi e Vignoli, inoltre, la contestazione di un tentativo di ingresso di minorenni dalla Guinea. Ancora per Toccafondi l'accusa di favoreggiamento reale per essersi adoperato per trattare il trasferimento alla Fiorentina di Davilla facendo credere ai dirigenti viola che la donna che accompagnava il ragazzino, Nety Eulalie Stephanie (posizione stralciata) fosse la madre naturale e, così facendo, favorendo profitti.In questo troncone di inchiesta compare anche il carabiniere(avvocato Vincenzo Bochicchio); la procura ha chiesto il rinvio a giudizio ritenendolo responsabile di aver acquisito e trasferito informazioni sull'africano che con la sua denuncia aveva messo in moto tutta l'indagine sui calciatori minorenni. Episodio contestato anche a Paolo Toccafondi e a, presidente della Sestese già uscito dalla vicenda giudiziaria dopo aver scelto di patteggiare. Patteggiamento anche per i procuratori sportivi, accusati a vario titolo di ingresso clandestino di minori, abuso di atti d'ufficio e falso in atto pubblico.Insieme all'ex arbitro Trefoloni, figurano nell'elenco delle richieste di rinvio a giudizio, con l'accusa a vario titolo di aver aggiustato o tentato di aggiustare alcune partite, l'arbitrol'allenatore della Sestese Enrico Gutili, il direttore generale della Sinalunghese, il calciatore e l'allenatore del Foianoi direttori sportivi Alvaroil calciatore della Bucineseil presidente e il calciatore del Firenze Ovest, il presidente dell'AglianeseNell'episodio che riguarda Trefoloni è coinvolto anche, vicepresidente della Lega nazionale dilettanti, per il quale la procura procede separatamente.