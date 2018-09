17.09.2018 h 16:14 commenti

Lavori Publiacqua a Poggio a Caiano, la viabilità torna “normale”

Da domani circolazione ristabilita. Giovedì al via il cantiere che porterà alla chiusura definitiva del depuratore di Candeli

La seconda fase dei lavori, per la chiusura dell’impianto di Candeli e il collegamento di tutti gli scarichi al depuratore di San Colombano, inizierà giovedì. Nel frattempo, la parte principale del cantiere poggese di Publiacqua cesserà, con la viabilità che da domani, martedì 18 settembre, riacquista il suo carattere ordinario: in uscita, da Poggio a Caiano per Prato, non ci sarà più bisogno di immettersi sulla “bretella” Castelnuovo/S. Angelo a Lecore, così come in entrata da Firenze è ristabilita la normale circolazione sulla ex statale, dalla rotatoria di via San Angelo a Lecore.

In buona sostanza via Pratese torna a doppio senso, e torna ad essere a doppio senso anche via Vittorio Emanuele II.

«Con l’apertura della scuola – dice il sindaco Francesco Puggelli – anche la viabilità torna alla normalità. Ci eravamo impegnati a ridurre i disagi dei cittadini, e avevamo chiesto a Publiacqua, anche di recente, di accelerare i lavori. Di chiudere la parte principale dei cantieri con l’avvio del nuovo anno scolastico. Così è stato. E’ da ricordare che si sta realizzando un’opera importante, che collegherà la totalità degli scarichi poggesi al depuratore di S. Colombano, con conseguente chiusura di quello di Candeli».

Il cantiere della seconda fase dei lavori Publiacqua, che porterà appunto alla chiusura del depuratore di Candeli, aprirà giovedì, con un impatto minimo sulla circolazione: il traffico continuerà a scorrere su via Cioppi, a doppio senso fra via Italia 61 e via Vittorio Emanuele, e a senso unico, come ora, tra via Giotto e via Italia 61; sarà invece istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Cioppi, fino alla conclusione dei lavori.

Poi il cantiere si sposterà progressivamente da via Cioppi fino a via Lombarda.

