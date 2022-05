26.05.2022 h 12:51 commenti

Lavori lumaca al nuovo impianto del Paperino, un altro ripensamento sul progetto

Per venire incontro alle esigenze del Prato 2000 che milita in Eccellenza, il Comune sta pensando di fare il campo in sintetico anziché in erba

(e.b.)

Non c'è pace per il cantiere di realizzazione del primo lotto del nuovo impianto sportivo del Paperino San Giorgio in via Lille. I lavori per il campo sono nuovamente fermi come testimonia l'erba altissima che copre l'area. Il motivo, stavolta è da imputare alla riflessione che è in corso sul numero delle società sportive che potrebbe utilizzare il nuovo impianto.Il campo di San Giorgio a Colonica non è adatto per le partite di Eccellenza, categoria in cui gioca il Prato 2000, costretto a spostarsi a Signa. Il Comune di Prato sta quindi pensando di effettuare una variante al progetto in corso di realizzazione in via Lille trasformando il campo in erba in sintetico in modo che sia fruibile al meglio da entrambe le società, il Prato 2000 e il Paperino San Giorgio: "Siamo in stand by perché stiamo aspettando una risposta dal Prato 2000 sul suo futuro assetto societario. - spiega l'assessore allo sport Luca Vannucci - Se resterà l'attuale, siamo pronti a rimettere mano al progetto del primo lotto per venire incontro alle sue esigenze senza limitare quelle del Paperino". La trattativa per un matrimonio con il Cf 2001 è sfumata nelle scorse ore e quindi appare verosimile che il Prato 2000 dica sì al nuovo impianto di Paperino. Tra l'altro il campo in sintetico sarebbe l'idale anche per lo stesso Paperino San Giorgio che ha 200 tesserati alla scuola calcio. Il nodo, quindi sarà sciolto nelle prossime ore e nel caso sarà valutato come coprire l'aumento dei costi. L'assessore Vannucci ci tiene a precisare che "i lavori non sono fermi. Si sono spostati sul blocco degli spogliatoi in attesa di decidere il da farsi sul quadrilatero verde". L'intervento è già stato rallentato da un altro ripensamento sul progetto che inizialmente non prevedeva impianto di illuminazione e di irrigazione. Fatto sta che il primo lotto doveva essere pronto nel 2021 ma ad oggi non è che a metà, il secondo sarebbe dovuto partire nel 2022 ed è ancora sulla carta.