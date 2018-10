18.10.2018 h 14:16 commenti

Lavori in via Roma, caos totale: la rabbia dei residenti e dei commercianti

Secondo giorno del cantiere fra via Alessandria e via Panziera, traffico bloccato e lunghe code, ma i negozi restano vuoti. Lamentele per la mancanza di comunicazione sull' avvio dei lavori e sulla segnaletica. Da lunedì i lavori si sposteranno davanti alla piscina

Secondo giorno di passione per i residenti e gli automobilisti che quotidianamente passano da via Roma, il tratto di strada fra via Alessandria e l'intersezione con via Panziera: da ieri 17 ottobre è chiusa per i lavori di asfaltatura e questa mattina il traffico è rimasto paralizzato ben oltre le 9. Sull’ora di pranzo la situazione è migliorata, probabilmente chi ha potuto ha scelto un percorso alternativo, ma la rabbia di residenti e commercianti resta.“Ieri è stato un delirio – spiegano dal panificio Giuntini – traffico fermo ma soprattutto nessuna segnalazione da parte dell’amministrazione, i cartelli sono stati posti a ridosso del cantiere, quando ormai è impossibile deviare”.Lamentele anche dalla Gastronomia Pratese “Potevano fare i lavori in estate oppure la notte, ma così ci stanno danneggiando: lavoriamo soprattutto come punto pranzo e alle 13 i tavoli sono vuoti”. A lamentarsi anche i residenti “Questa mattina – spiega un padre – ho preso lo scooter per portare mio figlio a scuola, eppure sono rimasto imbottigliato in un traffico terribile. E’ lodevole fare i lavori, ma con un minimo di programmazione e soprattutto una giusta comunicazione: si potevano usare i social oppure la classica telefonata, quella che viene fatta in caso di allerta meteo”.Stressati anche i genitori degli alunni della scuola Caterina de Ricci. “Sono favorevole ai lavori – spiega una mamma – e qui andavano fatti, ma magari non a ottobre quando ci sono le scuole, si potevano fare in estate”. Meno magnanimo un nonno: “Ieri qui era impossibile arrivare in tempo, code chilometriche io ho parcheggiato in via Roncioni e ho fatto il pezzo a piedi altrimenti non sarei mai arrivato in tempo. Si poteva pensare ad un senso unico alternato, tanto lo spazio c’è”.I lavori dovrebbero durare fino al 25 ottobre, intanto il sindaco si difende. “Capisco i disagi, ma non c’è alternativa: durante l’estate sono partiti i cantieri in altre zone, la notte i lavori non si possono fare perché si disturbano i residenti, farli la domenica implica una lievitazione dei prezzi, ora stiamo cercando di trovare un accordo per lavorare anche il sabato. Intanto chiedo pazienza, al termine del cantiere via Roma sarà sicuramente più sicura”.Da lunedì 22 ottobre i il cantiere si sposta davanti alla piscina dove verrà istituito il senso unico alternato. "Si tratta di piccoli lavori - ha precisatoassessore ai lavori pubblici - prevediamo un cantiere di quattro giorni anche perchè dobbiamo fare un intervento su una perdita di un fognolo".