Lavori in via Mozza sul Gorone, il traffico viene deviato in via Paolini

Il cantiere per la sostituzione di 500 metri di tubature di Publiacqua, entra nella fase operativa, senso unico in direzione Ponte Datini. La nuova viabilità durerà per oltre due mesi, all'incrocio con via Bologna attivato un semaforo

Da oggi, martedì 19 febbraio via Mozza sul Gorone direzione Ponte Datini diventa a senso unico, mentre il traffico in senso contrario sarà deviato in via Paolini dove è stato posizionato un semaforo sincronizzato con quello di via Bologna. Modifiche che dureranno per quasi tre mesi, il tempo previsto per la sostituzione di 500 metri di tubatura di Publiacqua in via Mozza sul Gorone. Il cronoprogramma, in realtà, prevedeva che da oggi fino al 26 febbraio il traffico avrebbe dovuto passare per via Targetti. ( leggi “La ditta che ha vinto l'appalto – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Filippo Alessi – ha lavorato anche nel fine settimana e quindi è riuscita ad evitare questa deviazione, abbiamo istituito il semaforo per regolare l'accesso sui via Bologna in modo da rendere il traffico più ordinato. Sono consapevole che ci saranno impatti pesanti sulla viabilità, ma questa è la soluzione migliore per lavori che non possono essere rimandati”. Le modifiche alla viabilità sono iniziate verso le 11, la vera prova del nove si avrà questa sera a partire dalle 18. Intanto i commercianti della zona temono un calo degli affari."Improvvisamente in tarda mattina non abbiamo più visto passare le macchine in direzione via Bologna - spiega Antongiulio Campagna titolare del bar Fabrik - ci siamo affacciati e capito il perchè. I lavori è giusto farli, ma bisognerebbe che la comunicazione funzionasse meglio in modo da poterci organizzare, magari mandando in ferie il personale visto che sicuramente ci sarà un calo di lavoro".Più ottimisti alla lavanderia Green Wash: "E' il primo giorno e quindi aspettiamo a vedere che cosa succederà, comunque i nostri clienti si sono lamentati per la mancanza del parcheggio: devono lasciare l'auto a qualche centinaio di metri, distanza complicata se si devono portare le borse con i vestiti".Terminati i lavori in via Mozza sul Gorone inizieranno quelli in via del Cilianuzzo che dureranno almeno altre sette settimane.