19.09.2018 h 12:50

Lavori in via Firenze, malumore per le file chilometriche e critiche. L'assessore: "La strada sarà più sicura"

In tanti segnalano che la strada è stretta ma Alessi ribatte: "Ampiezza di legge. E' l'unico sistema reale per ridurre la velocità, l'incidentalità è troppo elevata"

E' un cantiere lumaca quello che da oltre tre mesi si trova lungo via Firenze per realizzare la messa in sicurezza della strada. L'interruzione per le ferie estive è stata fatale, e ora che le scuole e le attività sono riaperte, lunghe file di auto e camion si formano a tutte le ore del giorno. Disagi che gli automobilisti dovranno sopportare ancora per molto perchè al momento non c'è una data certa per la fine. Al momento il cantiere è in zona gelateria Golosino e la circolazione è a senso unico alternato regolato da semaforo. "Sono lavori complessi per oltre 2 chilometri di strada. - spiega l'assessore alla Mobilità Filippo Alessi - Lo definisco un intervento epocale e sono sicuro che per 30 anni non ci sarà bisogno di rimetterci mano. Quanto alle file, lì ci sono sempre state nelle ore di punta. Per ridurre i disagi, con la riapertura delle scuole, abbiamo imposto che il cantiere apra dalle 9 alle 17".

Quel che è peggio è che in pochi sembrano contenti del risultato. Residenti e automobilisti hanno scritto alla nostra redazione per segnalare marciapiedi troppo larghi e strada troppo stretta. Entrambi i provvedimenti sono stati fortemente voluti dall'amministrazione comunale proprio per la messa in sicurezza della strada perchè costringono chi è al volante a rallentare notevolmente: "E' l'unico sistema reale per diminuire la velocità perchè diminuendo il cono visivo dell'automobilista automaticamente si alleggerisce il piede sull'acceleratore.- continua Alessi - In via Firenze abbiamo un problema enorme che è l'alta incidentalità. E' una strada pericolosa dove transitano 20mila mezzi al giorno e su cui si affacciano tante case. Poichè ci siamo posti come obiettivo generale il rischio zero, siamo intervenuti anche in via Firenze. Il progetto, che ha visto il contributo dell'autostrada, è stato ampiamente partecipato. Abbiamo fatto 4 incontri sul territorio. La larghezza della corsia è 3.25, dentro i limiti di legge. Consideriamo anche che il mezzo più grande è largo 2.8 metri. Ogni mattina vado a controllare la situazione e ho potuto verificare che i mezzi, anche grandi, si scambiano senza problemi. Quanto ai marciapiedi, finalmente chi abita e lavora in via Firenze può caminnare senza più pericolo".

Basta però un'auto parcheggiata in modo irregolare, che la circolazione a doppio senso entra in crisi. "Questo purtroppo ha a che fare con l'inciviltà delle persone. Possiamo intervenire in due modi. Con le multe e aumentando il numero dei parcheggi che è ciò che stiamo facendo". Pochi giorni fa infatti, il Comune ha trovato un accordo con la Città metropolitana di Firenze per l'uso in comodato gratuito, in vista di un futuro acquisto, del terreno incolto che si trova tra la ferrovia e la strada, lato opposto all'ex cementizia, in cui saranno ricavati una ventina di posti auto.

Tornando ai lavori, altri lettori segnalano la "strana" pendenza del nuovo marciapiede. L'assessore Alessi chiarisce che l'effetto è voluto per convogliare le acque: "Sotto un tratto passa una gora e quindi era importante che le caditoie fossero direttamente al di sopra in modo da evitare gli allagamenti che in passato si sono registrati in quel punto. Per questo è stata fatta la contropendenza. Via Firenze ha situazione idraulica complessa per il gran numero di corsi d'acqua che scendono dalla Calvana. La documentazione a nostra disposizone è scarsa. Stiamo lavorando per ridurre i rischi".

