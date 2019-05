09.05.2019 h 14:27 commenti

Lavori in via Convenevole, domani scatta la chiusura del tratto tra piazza San Domenico e piazzetta dei Landi

Il divieto di circolazione e di sosta scatterà alle 9 e sarà valido fino alle 13. Ecco le modifiche che subirà il trasporto pubblico

Domani, sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13 è programmata la sostituzione di alcuni pozzetti in via Convenevole da Prato tra piazza San Domenico e l'incrocio con la piazzetta dei Landi. Questo tratto di strada, di conseguenza, sarà chiuso alla circolazione e sarà istituito il divieto di sosta nella stessa fascia oraria. Il traffico sarà deviato da piazza San Domenico verso vicolo del Gelsomino, piazzetta de' Landi e da qui riprenderà via Convenevole da Prato. Il trasporto pubblico subirà le seguenti modifiche.

Lam Blu. In direzione Repubblica da via San Vincenzo devierà in Corso Savonarola, piazza Cardinale Niccolò, via Dolce de' Mazzamuti, via della Misericordia, Porta Leone, via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Don Arcangeli, via Frascati, via del Ceppo Vecchio, viale Piave, piazza San Marco da dove riprenderà il percorso regolare;

Lam Blu. In direzione Ospedale/Maliseti da piazza San Marco andrà in via Pomeria, via Carradori, via Cavour, Porta Leone, via Curtatone, via Luti da dove riprenderà il percorso ordinario;

Lam Arancione. In direzione stazione da Porta Leone devierà in via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Arcangeli, via Frascati, viale Piave e piazza San Marco da dove riprenderà il percorso regolare;

Linea 12. In direzione Figline da Porta Leone deviazione in via Cavour e via Curtatone dove riprenderà il percorso ordinario.