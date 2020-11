24.11.2020 h 14:02 commenti

Lavori in corso in viale della Repubblica, presto pronta la nuova pista ciclopedonale

Il tratto di circa un chilometro è finanziato con il progetto Demos, non sono previsti restringimenti di carreggiata e non saranno persi i posti auto esistenti. I lavori inizieranno lunedì

Al via i lavori per la pista ciclabile di viale della Repubblica fra il ponte Petrino e la rotonda con viale Montegrappa. Finanziata dal ministero delle infrastrutture all’interno del progetto Demos (Didattica inclusiva e mobilità Sostenibile), la pista è lunga circa 1 km e larga 2,5 metri, la carreggiata di viale della Repubblica non verrà ristretta e non si perderanno neppure i parcheggi. “La scelta che è stata fatta – spiega l’assessore alla mobilità Flora Leoni – è di facilitare l’uso della bicicletta, dei monopattini per i tantissimi studenti del Buzzi e delle Pier Cironi. Con questo nuovo assetto della strada, che è al decimo posto per numero di incidenti, sarà impossibile il parcheggio in doppia fila e quindi anche la viabilità sarà più sicura”. Il cantiere inizierà lunedì prossimo, anche se in questi giorni verrà allestito. “Abbiamo scelto di lavorare in questo periodo proprio perché le scuole sono chiuse – spiega Leoni – e così evitiamo di impattare sul traffico cittadino, rimoduleremo anche la rotatoria con viale Montegrappa per agevolare l’immissione delle vetture”. Sempre nell’ottica della sicurezza stradale nel percorso casa scuola, l’istituto Buzzi realizzerà anche una seconda entrata nel parcheggio interno, all’altezza con la rotatoria con viale De Gasperi. Il nuovo tratto di ciclabile poi, si connetterà da una parte con la pista ciclabile lungo Bisenzio, dall’altra con quella di viale Montegrappa che sarà realizzata con la quarta tranche dei lavori. Il nuovo tratto di ciclabile sarà poi collegato con la ciclovia che unisce Prato con Firenze attraverso la passerella di Nio all’altezza della questura.



