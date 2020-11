21.11.2020 h 09:12 commenti

Lavori in corso a Poggio a Caiano, cominciata la riqualificazione del Centro commerciale naturale

L'intervento, finanziato con fondi regionali, riguarda via Garibaldi e via Risorgimento. Ai giardini di via Pellico, intanto, conclusa la sistemazione del marciapiede e installate nuove panchine

Lavori in corso a Poggio a Caiano: dopo la sistemazione di nuove panchine ai giardini di via Pellico e il rifacimento del marciapiede che costeggia l'area, è partito il cantiere per la riqualificazione del Centro commerciale naturale in via Garibaldi. 23mila euro il costo dell'intervento che è finanziato con fondi regionali grazie ad un progetto che l'amministrazione comunale ha presentato insieme al consorzio a cui aderiscono i commercianti della zona. I lavori di riqualificazione intessano anche la parte di via Risorgimento.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus