Lavori in corso a Montemurlo: un parcheggio e nuovi marciapiedi a Fornacelle

Lungo via Lamarmora e via Bicchierai sono iniziati gli interventi per i nuovi cordonati, le massicciate e l'abbattimento delle barriere architettoniche

Proseguono i lavori di manutenzione del territorio montemurlese, programmati dall'amministrazione comunale per migliorare la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici. In questi giorni nella zona di Fornacelle, nei pressi della chiesa parrocchiale, sono in corso i lavori di completo rifacimento dei marciapiedi su via Lamarmora e via Bicchieraia, e il parcheggio davanti alla chiesa. Nella zona, infatti, da tanti anni rimaneva da completare un intervento di urbanizzazione, legato alla trasformazione dell'area da industriale a residenziale.

In seguito ai lavori, portati a termine dalla Diocesi di Pistoia, di sistemazione della recinzione della chiesa di Fornacelle e dello spazio esterno di proprietà della parrocchia, l'amministrazione comunale è intervenuta per completare le infrastrutture pubbliche che si trovano lungo il perimetro della chiesa. Su via Lamarmora e su via Bicchieraia sono stati rifatti ex novo i marciapiedi con la costruzione di nuovi cordonati, massiciate e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ora si aspetta solo il bel tempo per completare il lavoro con l'asfaltatura del tappeto dei marciapiedi. È iniziata anche la sistemazione del parcheggio che si trova proprio davanti alla chiesa di Fornacelle, che renderà più agevole la sosta nell'area sempre molto frequentata per le funzioni religiose e per le attività che si svolgono in parrocchia. Pioggia permettendo, l'intervento sarà completato entro la fine di novembre. “Si tratta di un lavoro di sistemazione molto importante e atteso da tempo, che abbiamo potuto finanziare grazie ai fondi ricavati dalla vendita dell'ex scuola elementare di Bagnolo. - spiega il sindaco Simone Calamai – Con costanza e senza sosta il Comune è impegnato nella riqualificazione degli spazi pubblici su tutto il territorio. Un modo per rendere Montemurlo sempre più bella e per migliorare la qualità della vita”.

Intanto in via Montalese, tra il podere del Parugiano e via Tito Speri al Mulino, è stata completata l'asfaltatura della sede stradale. Purtroppo, la pioggia incessante delle ultime settimane, ha costretto la ditta incaricata a sospendere per alcuni giorni l'intervento, che ha interessato circa un chilometro di strada tra le più trafficate della città. A breve, non appena il meteo lo consentirà, sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale.





