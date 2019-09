28.09.2019 h 19:04 commenti

Lavori fognatura industriale, senso unico in un tratto di via Traversa del Crocifisso

La prima fase interesserà il tratto tra via del Molinuzzo e via dei Fossi, dove si potrà procedere solo in direzione di via Roma

Per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato in via Traversa del Crocifisso ci saranno dei lavori di scavo a fasi progressive dalle 9 di domani lunedì 30 settembre al 31 ottobre.

La prima fase interesserà il tratto tra via del Molinuzzo e via dei Fossi, dove ci sara il senso unico di marcia in direzione di via Roma.

Il traffico proveniente da via Roma in direzione di viale Sedici Aprile sarà deviato in via del Molinuzzo, via Toscana, via dei Fossi, e via Traversa il Crocifisso. Stesso percorso anche per la Lam Mt Azzurra in direzione di Seano.

La seconda fase dei lavori invece interesserà via del Molinuzzo tra la rotatoria con via del Crocifisso e via Toscana con senso unico di marcia verso via Paronese.

Il traffico veicolare proveniente da via del Molinuzzo sarà deviato in via Toscana, via dei Fossi e via Traversa il Crocifisso.



