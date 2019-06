20.06.2019 h 10:58 commenti

Lavori fermi per il parcheggio alle Badie, ma Cap rassicura il Comune: "Tutto pronto per il 5 luglio"

Il Piano di recupero prevede anche un giardino, nuova viabilità e piste ciclabili. Da più di una settimana, però, i residenti non vedono più nessuno all'interno del cantiere e i macchinari sono stati spostati

Il Piano di recupero delle Badie, con nuovi parcheggi, viabilità rifatta e un giardino, sarà pronto entro il 5 luglio, come previsto dal contratto dopo la rimodulazione delle tempistiche. E' la Cap ad assicurarlo al Comune, a sua volta sollecitato dai cittadini della zona che negli ultimi giorni hanno visto i lavori fermi all'interno dell'area cantiere compresa tra via de Sanctis, via delle Badie, via Edison e via del Lazzaretto.

Il Piano di recupero, previsto dalla convenzione tra Comune di Prato e Cap, prevede nuovi parcheggi, una pista ciclabile e aree verdi. Ad oggi sembra tutto già pronto o quasi: fatte le rotatorie, i marciapiedi e le piste ciclabili; asfaltati i parcheggi; piantato gli alberi sia tra gli stalli di sosta sia nell'area centrale interamente a verde.

Non è chiaro come mai nell'ultima settimana siano stati tolti tutti i macchinari e gli operai non si siano più affacciati nel cantiere. Ma Cap, che è titolata a gestire il cantiere e i lavori, ha confermato al Comune la fine dei lavori entro il 5 luglio. L'unica cosa che slitterà a settembre, per ovvie ragioni, sarà la semina del manto erboso. Intanto, però, cinque dei nuovi alberi appena piantati, sono già da sostituire, visto che sono seccati.