Lavori fatti male alla Campolmi, il Comune chiede 125mila euro di indennizzo ma la ditta è fallita

L'azienda che ha realizzato i lavori è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma prima della chiusura della causa civile con il Comune

Il Comune di Prato vanta un credito di oltre 125mila euro nei confronti della Cgf Costruzioni Generali di Roma a titolo di indennizzo per i lavori fatti non a regola d'arte nell'ex fabbrica Campolmi, lato Museo del Tessuto, nel lontano 2000. Poco dopo infatti, sono emersi problemi al tetto con infiltrazioni d'acqua. Ne è nata una causa civile ancora pendente al Tribunale di Prato con una ctu che ha riconosciuto un danno di 70mila euro a cui si aggiunge il costo per gli interventi d'urgenza.

Peccato però che la ditta in questione, nel 2018, sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma.

Il Comune di Prato ha presentato domanda di insinuazione al passivo ma la curatela fallimentare l'ha respinta ritenendo che il credito vantato non fosse ancora giudizialmente consistente poiché il procedimento civile è pendente.

L'ufficio legale del Comune ha quindi deciso di promuovere davanti al tribunale ordinario di Roma ricorso in opposizione allo stato passivo. Sarà lo studio legale Biscotto Scognamiglio e associati di Roma a curare questa delicata fase insieme ai legali del Comune di Prato. Il compenso è di 2.900 euro.