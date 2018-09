20.09.2018 h 16:51 commenti

Lavori Enel alla cabina di Chiesanuova: domani mattina black out in alcune strade

L'area interessata è quella compresa compresa tra via Busento, via Tirso, via Livenza e via Tanaro

Con il mese di settembre riprendono anche a Prato i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico: domani, venerdì 21 settembre, le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in città per il restyling della cabina elettrica che fornisce alimentazione alla zona compresa tra via Busento, via Tirso, via Livenza e via Tanaro.

Nel dettaglio, i tecnici di E-Distribuzione rinnoveranno le apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto, installando anche elementi di innovazione tecnologica, più resistenti ed efficienti. Saranno anche controllati l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani, venerdì 21 settembre, dalle ore 9 alle 14, circoscrivendo l’area del “fuori servizio” a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.