Lavori Enel a Prato, ecco le zone interessate

Gli interventi previsti per giovedì 8 e venerdì 9 novembre sono in via Bellandi e in via Burattin e nell'area di via Fossi e via Paronese

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, giovedì 8 novembre e venerdì 9 novembre effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su porzioni molto circoscritte di rete elettrica di bassa tensione nel territorio comunale di Prato, con particolare riferimento alla zona tra via Bellandi e via Burattin e all'area di via Fossi e via Paronese.

Nel primo caso, i tecnici dell'azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature nella cabina denominata "TRV Pistoiese", che risultano danneggiate ed eseguiranno nuove connessioni alla rete elettrica, modificando anche l'assetto di rete per soddisfare le richieste di aumento di potenza da parte di alcuni clienti. Nella seconda circostanza, lavori analoghi saranno effettuati nella cabina denominata "Molinuzzo".

Tutte le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni programmate che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a gruppi molto ristretti di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di porzioni più estese di territorio. Di seguito il dettaglio delle operazioni:

Giovedì 8 novembre, dalle ore 10 alle 15 via Massimo Bellandi civ. da 2 a 6, 7/p, sn (senza numero); via Burattin civ. da 2 a 4 e venerdì 9 novembre, dalle 9 alle 15 in via Fossi civ. 4, da 4/d a 4/e, 4/p, 3; via Paronese civ. 17/a, 29/p.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, gli interventi potrebbero essere rinviati.







