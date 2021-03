16.03.2021 h 17:42 commenti

Lavori direttissima, rispettato il cronoprogramma ma i treni sono pochi e in ritardo

Secondo Rfi termineranno entro il 2021 come stabilito. In fase conclusiva il cantiere per l'allargamento delle gallerie, poi si procederà con la parte elettrica. Il comune di Vernio lancia un sondaggio sulle abitudini di cittadine e imprese legate alla mobilità

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori sulla direttissima nel tratto tra Prato e Vernio dove è previsto l’allargamento delle gallerie. Nella prima riunione della cabina di regia, a cui ha partecipato anche il sindaco di Vaiano Primo Bosi, Rete Ferrovia Italia ha annunciato che non ci sono ritardi per quanto riguarda i cantieri e che i lavori dovrebbero terminare entro l’anno. Nei prossimi giorni verranno posizionate le centine a cui seguiranno le iniezione di colate rinforzanti che porteranno a terminare i lavori di allargamento, per poi procedere con quelli di elettrificazione e l'abbassamento del piano ferrato.Più problematica la qualità dei servizi : i convogli sono più puntuali rispetto allo scorso anno, ma meno frequenti a causa della pandemia , a questo secondo il Comitato Pendolari Direttissima Bo-Po, si aggiunge una mancanza di offerta adeguata e il cambio di orari non concordati , che hanno costretto molti pendolari a optare per il mezzo privato spostando il traffico dal ferro alla gomma.E anche in quest’ottica l’amministrazione comunale di Vernio ha appena messo a punto un questionario on line – si può compilare andando sul sito istituzionale del Comune –per analizzare abitudini e disagi ed elaborare un piano per una mobilità migliore e più sostenibile. Per compilare il questionario si può andare anche direttamente al link . Tutte le informazioni sulla mobilità in Vallata e sul processo partecipativo sono consultabili al sito E di mobilità si è parlato anche in un incontro partecipativo online promosso dai comuni valbisentini per condividere una visione di mobilità adeguata alle necessità delle persone e delle imprese. Si guarderà alle modalità di spostamento nei singoli Comuni ma anche alle connessioni di Vallata, con Prato e la piana. Il percorso - condotto con il supporto di Simurg ricerche - è sostenuto dall’Autorità Regionale per la Partecipazione con un finanziamento specifico ottenuto dai Comuni.