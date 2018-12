15.12.2018 h 18:45 commenti

Lavori di riasfaltatura a Bagnolo, modifiche alla viabilità in via Montalese

I lavori cominceranno lunedì se le condizioni meteo lo consentiranno. In programma l'asfaltatura di una corsia di marcia di via Montalese

È stata rinviata a lunedì 17 dicembre, condizioni meteo permettendo, l'asfaltatura completa di una corsia di marcia di via Montalese a Bagnolo, tra via Pier Della Francesca e via di Galceti (in direzione Montemurlo-Prato) e sul tratto finale di via Pier Della Francesca stessa.

I lavori, il cui inizio era previsto per ieri 13 dicembre, sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteo, in particolare per le temperature rigide di questi giorni che non avrebbero consentito un'esecuzione dell'asfaltatura a regola d'arte.

Gli interventi sono eseguiti sulla base del disciplinare comunale che regola i lavori di ripristino del manto stradale in seguito a lavori di scavo eseguiti da ditte private. Nello specifico si tratta di riasfaltare a un tratto di strada dove circa un anno fa erano stati fatti lavori per la posa di cavi elettrici per sotto-servizi. I lavori di asfaltatura richiederanno la completa chiusura della corsia di marcia verso Prato di via Montalese, tra via Pier della Francesca a via di Galceti e l'ultimo tratto di via Pier Della Francesca. Il traffico diretto verso Prato sarà deviato su via Bramante.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

