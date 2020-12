21.12.2020 h 18:55 commenti

Lavori di restauro di palazzo Pacchiani: è arrivata in piazza Mercatale la super gru

La gru gestirà l'intero cantiere che prevede la realizzazione degli uffici dell'Urbanistica, del Suap e dell'edilizia privata oltre che l'ampliamento del dormitorio notturno

Una nuova super gru è arrivata in città, servirà per posizionarne una più piccola all’ interno di una delle corti di palazzo Pacchiani, dove a breve inizieranno i lavori per il restauro dell’ intera struttura. La gru è arrivata sabato ed è stata posizionata accanto alla farmacia dove gareggia in altezza con il campanile della chiesa di San Bartolomeo, questa sera verrà smontata e si potrà tornare a parcheggiare.

Il progetto inserito all’interno del Prius, il piano urbano di riqualificazione urbana, prevede il trasferimento da via Giotto e da viale Vittorio Veneto degli uffici di edilizia privata . Di quelli dell’urbanistica e del Suap . Un cantiere destinato a cambiare il volto del quartiere.”Verranno traslocati – spiega l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis – uffici su cui gravitano molte persone, questo porterà ad un nuovo impulso alle attività commerciali della zona”. Una gru, che con il suo braccio di oltre 90 metri, gestirà l’intero cantiere senza intralciare la centrale viabilità di piazza Marcatale. I lavori interesseranno anche il dormitorio notturno che sarà ampliato. La struttura gestita dall’associazione La Pira sarà momentaneamente trasferita nell’ex palazzina Anci di via Roma, ma per ora non è stata data nessuna data per il trasloco visto che i lavori di adeguamento non sono ancora terminati. L’arrivo della gru ha attirato l’attenzione di molti passati che già da domenica mattina si sono fermati per scattare foto. Il cantiere procederà per comparti, per ora si lavora sulla parte destinata a magazzini, poi l’Urp della Municipale si trasferirà in via delle Badie per poi trovare la sua sede definitiva in piazza dell’Università. “Gli attuali uffici dell’urbanistica e dell’ edilizia privata – ha spiegato Barberis .sono di proprietà dell’amministrazione comunale per i quali stiamo pensando ad una nuova funzione”.



