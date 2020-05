26.05.2020 h 08:27 commenti

Lavori di Publiacqua alla Pietà: alcune strade resteranno senza acqua

L'intervento è fissato per domani a partire dalle 8.30. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio

A causa di alcuni lavori sulle chiusure della rete idrica, dalle 8.30 di domani mercoledì 27 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune zone della Pietà. Le vie interessate sono le seguenti: via Salvagnoli, via Latini, via Mayer, via Balbo, via Capponi (tratto da via Dolci a piazza Santa Maria della Pietà), via Campanella. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua, nell'annunciare l'intervento, si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Edizioni locali collegate: Prato

