Lavori di asfaltatura sul viale XVI Aprile, ecco tutte le deviazioni sulla tangenziale sud

L'intervento interessa la rotatoria tra via Piemonte e via Umbria ed è in programma da domani fino a sabato e rischia di creare problemi alla circolazione in un tratto molto trafficato

Sarà una settimana di possibili disagi quella che si apre domani lunedì 2 maggio per gli automobilisti che percorrono la tangenziale sud. Si svolgeranno infatti da domani fino a sabato 7 maggio i lavori di riasfaltatura della rotatoria sulla tangenziale (viale XVI aprile) tra via Piemonte e via Umbria. Per permettere l'esecuzione dei lavori saranno chiusi il tratto tra via delle Colombaie e via Umbria in direzione nord (centro città), via Umbria, via Piemonte e il tratto tra via Puglia e via Piemonte in direzione sud (verso Carmignano).