10.05.2019

Lavori alle piscine comunali: Gescal chiusa fino a settembre, sei mesi di cantiere per via Marradi

Manutenzione anche a San Paolo: la struttura a luglio resterà chiusa per qualche giorno

Mesi difficili per i nuotatori; a luglio chiuderanno la piscina di San Paolo, quella della Gescal e quella di via Marradi. Tre spazi importanti che hanno bisogno di manutenzione. Per la vasca di via Galcianese i tempi sono limitati, qualche settimana, mentre per quella del Villaggio il cantiere durerà fino a settembre, a Santa Lucia, invece, i tempi sono di almeno sei mesi ( LEGGI ).“Per questa struttura – spiega l'assessore allo sport Simone Faggi – con il decreto sblocca cantieri visto che l'importo è superiore ai 200 mila euro, dobbiamo adottare una procedura più lunga, quindi probabilmente i lavori inizieranno a luglio e termineranno a febbraio 2020, lasciando aperto l'impianto a giugno”.Nel frattempo il Cgfs deve trovare, insieme alle altre associazioni, un programma per gestire gli spazi dedicati ai corsi e al nuoto libero. Uno schema che poi sarà utilizzato anche in previsione dei lavori che terranno chiusi gli impianti di Mezzana, il cantiere partirà nel 2020, e quello di Iolo previsto per il 2021. " Le piscine pratesi – ha sottolineato l'assessore allo sport Simone Faggi – da anni non venivano manutenute, ora è iniziato un programma di lavori che interessano gli impianti principali della città".