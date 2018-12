24.12.2018 h 12:12 commenti

Lavori alla tubatura dell'acqua in via dell'Alberaccio, Publiacqua garantisce l'autobotte

Il guasto che si è verificato domenica verrà riparato il 27 dicembre. Previsti problemi di approvvigionamento e per questo l'azienda sarà presente con un'autobotte

Lavori alla tubazione dell'acqua in via dell'Alberaccio a San Paolo in seguito al guasto che si è verificato domenica 23 dicembre. I tecnici di Publiacqua hanno effettuato un intervento di riparazione momentanea in attesa dei lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica. Dalle 8 di giovedì 27 dicembre sarà interrotta l'erogazione dell'acqua in via dell'Alberaccio, nel tratto compreso tra via Borgioli e via Spontini. Rubinetti a secco anche ai civici 66-70 di via Vivaldi. Abbassamenti di pressione potranno interessare le strade limitrofe. Un serbatoio rimarrà a disposizione delle utenze di via dell’Alberaccio interessate dal lavoro e rimarrà posizionato in via Spontini angolo via Paganini. La fine dei lavori è prevista per il tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus