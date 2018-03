20.03.2018 h 15:45 commenti

Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco in alcune strade della zona Nord

Domani e venerdì si potrebbero verificare disagi in via Filicaia, via Rubieri, via Ciliani e via Manara

Publiacqua informa i cittadini che, causa lavori di collegamento sulla rete idrica, dalle ore 10 alle ore 17 di domani, giovedì 22 marzo, e di venerdì 23 marzo, si potranno registrare temporanei abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via Filicaia (da via Franceschini a via Ciliani), via Rubieri (da via Martiri delle Foibe a via Ciliani), via Ciliani (da via Rubieri e via Baracca) e via Manara. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo intervento potrà creare loro.

Edizioni locali collegate: Prato

