15.04.2020 h 09:31 commenti

Lavori alla rete idrica a Prato e a Mercatale di Vernio, possibili abbassamenti di pressione

Tecnici di Publiacqua al lavoro domani per riparazioni urgenti. A Prato la zona interessata è quella tra piazza San Marco e la stazione

Lavori alla rete idrica domani, giovedì 16 aprile. Publiacqua fa sapere che si tratta di interventi urgenti di riparazione di guasti che stanno provocando perdite. Dalle 8.30, per lavori in zona Ponte XX Settembre, si registreranno abbassamenti di pressione in via Tiziano, in una parte di via Matteotti, via Buozzi, via Gioberti, via Guicciardini, un tratto di via Martini, via Giotto e via Cimabue. La situazione tornerà alla normalità nel primo pomeriggio.

Sempre domani, a partire dalle 8, mancanze d'acqua dovute ai lavori sulla rete idrica si avranno anche nel comune di Vernio, in località Mercatale. Anche qui tutto dovrebbe rientrare nel pomeriggio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus