04.10.2021 h 13:35 commenti

Lavori alla Pescaia sull’Arno all’Isolotto, rubinetti a secco anche a Prato. Ecco dove e quando

Dovrà essere spostata la tubazione che alimenta l'impianto di Mantignano. L'intervento è previsto il 7 e l'8 ottobre

La Regione Toscana sta effettuando lavori di risistemazione e rinnovo della Pescaia sull’Arno all’Isolotto. L’infrastruttura, danneggiata dalla piena del fiume nel febbraio scorso, sarà consolidata e dotata di una turbina elettrica (la prima delle 12 previste dal project financing da 80 milioni di euro dedicato a questo progetto ecosostenibile che punta a produrre 55 Gwh riducendo di 2 mila tonnellate l’anno la produzione di Co2). Un intervento che prevede però preliminarmente lo spostamento della conduttura dell’acquedotto che, proprio dalla Pescaia interessata, trasporta l’acqua dell’Arno all’impianto di Potabilizzazione di Mantignano che, con i suoi circa 300 l/s di produzione, ha un ruolo importante nell’approvvigionamento dell’area metropolitana e della parte ovest e nord ovest di Firenze e secondo in questo solo all’Anconella. Le prime attività, propedeudiche all’attivazione del by-pass finale, avranno luogo il 7 ed 8 ottobre prossimi. Sono previsti disagi anche per la città di Prato.

Publiacqua ha diffuso il calendario degli interventi che riportiamo qui di seguito.

INIZIO LAVORI - GIOVEDI' 7 OTTOBRE

Le operazioni con chiusura dell’acqua saranno svolte in fascia serale/notturna per minimizzarne gli effetti sul servizio. Queste inizieranno alle ore 21

FINE LAVORI - VENERDI’ 8 OTTOBRE

Le operazioni iniziate la sera del giovedì si protrarranno per circa dieci ore; trascorso questo lasso di tempo l’approvvigionamento all’Impianto Mantignano sarà ripristinato. Dopo circa due ore l’impianto tornerà ai normali standard produttivi.

EFFETTI ATTESI SUL TERRITORIO DEI COMUNI COINVOLTI

Dalle ore 21 di giovedì 7 ottobre l’interruzione della produzione dell’Impianto di Mantignano comporterà una riduzione sensibile della risorsa disponibile sulla zona ovest e nord ovest del Comune di Firenze, e sui Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, e parte del Comune di Prato dove si prevedono forti abbassamenti di pressione (soprattutto nelle fasce 21-24 e 07-12) sulle zone di Narnali, Viaccia, Maliseti, Chiesanuova, San Paolo, via Strozzi, via Ciliani, parte bassa di Viale Galilei (dal Serraglio al Ponte Datini), Castellina, La Pietà, zona Stazione Centrale e Stadio, Centro Storico, Lecci e Gonfienti. Tale considerevole riduzione della pressione potrà portare a mancanze d’acqua importanti nelle ore notturne e mattutine soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti.Possibili abbassamenti di pressione potranno invece interessare le zone di via Galcianese, via Rimini, zona Soccorso, via Zarini, viale Montegrappa, via Valentini, viale della Repubblica, Mezzana, zona ex Ippodromo, Grignano, Le Badie, Cafaggio.

Appena terminato l’intervento della ditta incaricata dalla Regione Toscana, e quindi dalle ore 10 circa di Venerdì 8 ottobre i tecnici provvederanno alle operazioni di progressiva messa in esercizio del bypass che servirà Mantignano. Questa operazione, che per essere completata richiederà alcune ore (necessarie per il ritorno alla normale pressione dell’acqua nei circa 4 chilometri di condotta che uniscono il luogo del lavoro e l’Impianto di Mantignano) e si concluderà prevedibilmente nel corso di due/tre ore.

AZIONI DI MITIGAZIONE

Oltre al potenziamento delle risorse locali, per ridurre i disagi della popolazione, saranno collocate nove autobotti sul territorio la cui posizione sarà la seguente: Firenze: via del Palazzaccio angolo via Reginaldo Giuliani; via delle Panche angolo via Carlo del Greco; Prato: Piazza Mercatale; via Umberto Giordano; via Caduti senza Croce; Piazzale Fontanello di via Taro (pressi Scuola Ciliani); Campi Bisenzio: parcheggio Eurospin via Tosca Fiesoli; via Buozzi (fronte Scuola Media Matteucci/Coop); Signa: parcheggio via della Resistenza.