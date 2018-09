Procedono spediti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Passerella. Stamani, 24 settembre, la commissione 3 presieduta da Luca Roti, ha effettuato un sopralluogo al cantiere aperto un mese fa per mettere in sicurezza questo passaggio pedonale costruito nel 1933 per collegare l’altra riva del Bisenzio al centro di Prato. Entro ottobre dovranno terminare i lavori sotto il ponte perchè l'arrivo delle piogge innalzerà il livello del fiume e quindi renderà proibitivo qualsiasi tipo di intervento. Il ritmo serrato seguito dalla ditta appaltatrice e il bel tempo che ha contrassegnato il mese di settembre, permetteranno di rispettare questa scadenza.Il cantiere a quel punto si sposterà sulla parte superiore della Passerella che sarà riqualificata e dotata di nuova illuminazione. Inoltre è prevista la rimodulazione degli accessi sia da via Amendola che da via Sant'Antonio con la creazione di rampe per il passaggio dei disabili e delle bici e di gradoni per colmare i dislivelli. In più il ponte sarà reso più visibile dalle due aree verdi per disincentivare spaccio e in generale brutte frequentazioni che contraddistinguono da sempre quest'area. Con l'occasione sarà spostata di qualche metro anche la fermata del bus su via Sant'Antonio, che sarà dotata di pensilina intelligente.