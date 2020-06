10.06.2020 h 12:24 commenti

Lavori all'acquedotto: disagi e mancanza di acqua in ampie zone della città

Dalle 8 di domani, giovedì 11 giugno, a causa di lavori all'impianto idrico, si registreranno mancanze d’acqua nelle seguenti zone: perimetro di vie compreso tra viale Nam-Dihn ad ovest, via Galcianese a sud, la Ferrovia a nord e le zone dall’altra parte del Fiume Bisenzio come Castellina, La Pietà, Via del Palco e limitrofe, viale Borgo Valsugana, zona Stadio, zona Stazione, compreso il centro storico della città. Abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua interesseranno invece le zone a nord della Ferrovia (comprese appunto tra la Ferrovia a sud, via Liliana Rossi e lo stadio d’atletica a nord, viale Fratelli Cervi a ovest ed il Fiume Bisenzio a est) e le zone comprese tra viale della Repubblica, Viale Leonardo da Vinci, via del Purgatorio, via Pomeria ed il Fiume Bisenzio.

Lo comunica Publiacqua specificando che si tratta di lavori di manutenzione su organi di manovra della rete idrica nei pressi di Ponte Datini ed in via del Palco. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.